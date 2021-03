Bem-vinda Páscoa a nossas casas com “O Bolo Mousse de Chocolate da Mafalda”

É uso dizer-se que “tristezas não pagam dívidas”. Para fazer justiça ao adágio, há que olhar para a Páscoa de contornos diferentes que temos este ano e encontrar-lhe motivos para celebrar mesmo que apenas no seio familiar. Desta forma, a mesa assume posição central com tudo aquilo que merece. Para alegrar a ementa pascal, Mafalda Agante, preparou uma sobremesa que casa muito bem com a partilha familiar.

Os interessados podem, agora, receber em suas casas o "O Bolo Mousse de Chocolate da Mafalda" (20,00 euros) nos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Lisboa, Setúbal e Algarve. Contas feitas, o bolo chega a 63 concelhos nacionais, com as encomendas a fazerem-se aqui.

A autora da marca "Há Alguém Mais Gulosa do Que Eu?" destaca “a qualidade e exigência das matérias-primas do bolo, confecionado com cacau crioulo peruano (biológico e proveniente de comércio justo), chocolate negro com certificado UTZ (proveniente de comércio justo) e ovos de galinhas criadas ao ar livre. Um bolo sem corantes e sem conservantes”.

créditos: Mafalda Agante

A produção é realizada em conjunto com a Atrian Bakers, empresa há mais de 20 anos a operar no setor dos produtos de pastelaria e padaria, parceiro ideal para “apresentar um bolo com características únicas para canal Horeca e Grande Distribuição”, sublinha Mafalda Agante.

“Para mim só faria sentido desenvolver um bolo que apresenta matérias-primas de excelência e que conquiste qualquer guloso à primeira colherada (ou dentada)”, refere a doceira.

“Numa altura em que cada vez mais os consumidores estão preocupados com os ingredientes que ingerem, este bolo destaca-se também pelo sabor e textura: um bolo cremoso de chocolate que apresenta uma mousse aveludada na cobertura”, adianta a autora.

Bolo que também se encontra à venda em alguns hipermercados, lojas, restaurantes e hotéis.