Ovos e mais ovos na plataforma online pronta para a Páscoa

Os ovos de chocolate com assinatura do ChefPanda estão disponíveis em dois tamanhos, o pequeno, ideal para surpreender um ente querido, ou o grande, ideal para ser partilhado com quem mais se gosta. Os ovos podem ser comprados de forma individual ou em packs (dois ou quatro). O ChefPanda “oferece uma promoção especial: o pack duplo composto por dois ovos grandes, com 10,00 euros de desconto. Quanto aos recheios, as opções mantêm-se: Kinder (o sabor bestseller), Ferrero Rocher, Brigadeiro, Oreo ou Twix”, informa a equipa daquela plataforma.

As entregas dos ovos estão disponíveis em Lisboa (entre 31 de março e 5 de abril), Porto (entre 27 de março e 5 de abril) e Setúbal (entre 31 de março e 5 de abril).

créditos: ChefPanda

Mas, como nem só de ovos de chocolate se faz a Páscoa, o ChefPanda disponibiliza ainda outros doces associados a esta data. Entre as várias opções encontramos o Ninho da Páscoa (19,99 euros), com cobertura de chocolate ou doce de ovo; o tradicional Folar (desde 4,90 euros) simples ou com ovo cozido e que podem ser encontrados em três tamanhos, pequeno, médio ou grande; e ainda o Tronco de Páscoa, com cobertura de chocolate (desde 19,90 euros) ou de ovo (desde 24,90 euros).

Para complementar as mesas gulosas existem ainda outras opções no site do ChefPanda, como as Tarte de amêndoa (16,99 euros) e Torta de laranja (16,99 euros) ou o Pão de ló tradicional (desde 9,99 euros).

Todas as encomendas são feitas online em Chefpanda. “É possível escolher o dia e horário de entrega, assim como indicar uma morada nos distritos de Lisboa, Porto e Setúbal. As entregas são garantidas na semana da Páscoa, incluindo na Sexta-feira Santa”, informa a marca.