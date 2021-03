Os ovos-torta da Tortaria do Barreiro são confecionados com a massa e recheio das tortas e a estrutura é reforçada com chocolate, variando entre o branco e o escuro, conforme o pedido.

“A torta de ovo precisou cerca de três meses de testes até chegar à versão final. Queríamos encontrar o equilíbrio perfeito de doçura, espessura da massa, quantidade de creme e cobertura, mas não tivemos pressa. Fizemos os testes necessários, sessões de provas e ao fim de quase 90 dias chegámos ao resultado”, contam os responsáveis pela Tortaria do Barreiro.

Desta forma, os interessados encontram o Redvelvet com cremoso de queijo, decorado com frutos vermelhos e chocolate com frutos silvestres e cremoso de nata decorado com pedaços de chocolate prometem dar a volta à caça aos ovos tradicional.

Outra novidade é a Torta Kinder, criada a pensar nos fãs do doce com o mesmo nome, destinada a quem gosta do sabor intenso do creme de avelã. Para o lançamento da torta a Tortaria do Barreiro inclui no “ovo” barras de chocolate Kinder Bueno, marshmallows, amêndoas doces e ovos de chocolate.

Além das tortas, a Tortaria do Barreiro (Rua José Elias Garcia, nº 32B) confeciona também doces conventuais, tartes e bolos de aniversário que podem ser feitos por encomenda, tudo de fabrico próprio.

O estabelecimento que funciona em regime de take away, disponibiliza um serviço de entregas gratuito, de Setúbal a Sintra, às quintas a sábados, em encomendas a partir de 25,00 euros.

O pack composto por dois ovos orça os 9,00 euros. As encomendas podem fazer-se pelo telefone 211 302 812.

O estabelecimento funciona de segunda a sábado das 8h30 às 19h00.