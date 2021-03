Anualmente, chegada a Páscoa, o concelho de Valpaços conta com a Feira do Folar, oportunidade para fazer mostra, prova e venda dos produtos locais. Com a atual situação pandémica e com o cancelamento do certame que se realizaria de 26 a 28 de março, o município entendeu levar os produtos locais a casa de todos os interessados.

Desta forma criou uma plataforma online de apresentação e venda dos produtos da região, com destaque para o Folar, mas também com forte presença de vinhos, fumeiro e enchidos, azeite, frutos secos, mel.

Na prática, os interessados podem estabelecer contacto direto com os produtores valpacenses e junto destes encomendar o produto em questão.

No que toca ao Folar de Valpaços, registado como Indicação Geográfica Protegida, é um produto de panificação específico, de forma retangular, cozido em forma, constituído por uma massa panar enriquecida com ovos, azeite e margarina vegetal e/ou banha. Na massa são incorporadas carnes de porco com diferentes características e formas, designadamente carnes gordas salgadas e secas e fumeiro, nomeadamente salpicão, linguiça, pá e/ou presunto.

O Folar faz parte da tradição pascal no concelho de Valpaços. “Desde há muito tempo que na altura da Páscoa, as mulheres valpacenses organizavam-se muitas vezes em fornos comunitários para a confeção do folar. Segundo os mais velhos, apenas se comia folar na Páscoa, pois confecioná-lo era muito dispendioso para a maior parte das famílias”, lemos no site da Câmara Municipal de Valpaços.

“No dia de Páscoa, o padre e membros da paróquia levavam ‘O Senhor’ de casa em casa apresentando a bênção pascal aos seus paroquianos e ‘tiravam o folar’. Para muitos, o folar era também o presente que os padrinhos e madrinhas davam aos seus afilhados na Páscoa para quebrar o período de grande jejum”.