Para a Semana do Ambiente foram convidados cinco chefes de cozinha, com uma estreita relação com o concelho de Cascais, com o objetivo de realçarem as escolhas alimentares do dia a dia como uma das decisões mais importantes para apoiar a sustentabilidade do planeta.

Cozinhar com produtos locais, sazonais e biológicos é ambientalmente responsável, divertido e delicioso. E foi esse o desafio lançado aos chefes Cyril Devilliers, João Matos, João Mestre, Frederick Breitenbucher e Tomás Pereira. Tendo por base os produtos da Horta Biológica da Quinta do Pisão, os intervenientes criaram receitas que irão apresentar em sessões online agendadas para esta semana que celebra a sustentabilidade.

Desta forma, a 24 de março (12h00) a sessão contará com a presença do chefe de cozinha João Mestre, do Food Lab. Um dia depois, às 18h00, será a vez do chefe Frederick Breitenbucher, do Hotel Albatroz, cozinhar online. Já a 27 de maço (18h00) a cozinha fica entregue a Tomás Pereira.

A par desta iniciativa, o projeto Terras de Cascais irá promover um webinar dedicado ao tema da “Vermicompostagem em Casa” (17h00) no qual será possível aprender a construir um vermicompostor e desvendar alguns mitos sobre este tema.

As inscrições fazem-se aqui.

Sob o mote “Conhecer para bem decidir”, a Semana do Ambiente 2021 conta também, com uma série de outras atividades online que reforçam a consciência ambiental e dão dicas práticas para uma vida mais.