Sete estabelecimentos de restauração do concelho de Palmela apresentam, em dois fins de semana consecutivos, receitas confecionadas tendo como ingrediente principal o Queijo de Ovelha produzido na freguesia de Quinta do Anjo.

As propostas incluem dos pratos principais a sobremesas, sempre em regime de take away e mediante reserva prévia. Entre as sugestões em prova estão os Lombinhos de porco na brasa com Queijo de Ovelha, o Cordon Bleu com Queijo de Azeitão, o Pão com chouriço, tostados com Queijo de Ovelha de Azeitão derretido e o Requeijão com doce de abóbora.

Promovidos pela Câmara Municipal de Palmela e pela Rota de Vinhos da Península de Setúbal, os Fins de Semana Gastronómicos do Queijo de Ovelha integram o “Palmela - Experiências com Sabor!”, programa de promoção gastronómica que, até ao final do ano, apresentará ainda outras propostas temáticas.

Participam nestes fins de semana gastronómicos os seguintes estabelecimentos:

Palmela

Cafetaria Retiro Azul

Vila de Palmela. Tel. 212 350 021

Sobremesa: Queijada do Anjo

Só nos dias 2, 3 e 4 de abril

Coffee Village - Salão de Chá

Volta da Pedra. Tel. 965 233 702

Sobremesa: Cheesecake de frutos vermelhos e cheesecake de caramelo e nozes

Sushi na Vila

Vila de Palmela. Tel. 214 087 222

Entrada: Gunkan de requeijão e doce de abóbora

Quinta do Anjo

Casa da Pimenta

Vila Amélia – Cabanas. Tel. 968 014 711

Prato principal: Lombinhos de porco na brasa com Queijo de Ovelha

Sobremesa: Arroz doce à Pimenta

Flavors - Sabores diferentes da nossa terra

Espaço Fortuna - Quinta do Anjo. Tel. 917 263 116

Prato Principal: Cordon Bleu com Queijo de Azeitão

Sobremesa: Requeijão com doce de abóbora Flavors

Village Pepool

Condomínio Palmela Village - Quinta do Anjo. Tel. 917 263 116

Hambúrguer com Queijo de Azeitão

Marateca

Mar Até Cá - Restaurante e Casa de Chá

Cajados. Tel. 962 465 120

“Marmita Caramela” com, entre outras sugestões, azeitonas e tremoços temperados, Pão com chouriço, tostados com Queijo de Ovelha de Azeitão derretido, Sopa Caramela.