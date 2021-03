Do vinho da água que descansa no fundo da barragem de Alqueva, no Alentejo, ao vinho torna viagem, embarcado em bacalhoeiros em viagem à Terra Nova, diferentes casas vitivinícolas portuguesas têm reinventado a forma com estagiam os seus néctares.

É o caso do produtor Breijinho da Costa, sediado em Grândola, que baixou ao mar ao largo da Ilha do Pessegueiro, próximo à localidade alentejana de Porto Covo, o seu “Vinho do Atlântico”. Facto que se tornou numa atividade turística em parceria com a Descobrimentos World Travel & Tours, agência de viagens da Marinha Grande.

Na prática, os participantes nesta experiência a oito ou dez metros de profundidade, dependendo da maré, são convidados a mergulhar ao fundo marinho para “caçar” as garrafas de tinto e branco ali depositadas para estágio pelo produtor alentejano.

créditos: Descobrimentos World Travel & Tours

A atividade prevista para maio a setembro (dependente da situação pandémica), “inicia-se com um briefing sobre mergulho, ainda em Porto Covo, seguindo-se a partida para a Ilha do Pessegueiro, uma viagem rápida de dez minutos, a bordo de um barco”, salienta Ivan Caçador, diretor da Descobrimentos World Travel & Tours.

A experiência que inclui “batismo de mergulho para os estreantes, destina-se a maiores de 12 anos e realiza-se todos os dias da semana, sempre que esteja reunido o número mínimo de participantes, entre os dois e os oito”, adianta Ivan Caçador.

No que toca a preços, a experiência “Vinho do Atlântico” orça os 250,00 euros por participante. Todos os que quiserem prolongar a sua estada contam com alojamento numa unidade hoteleira de Setúbal. Neste caso, o programa custa 299,00 euros.

As inscrições fazem pelo telefone 968 645 590.