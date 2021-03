O folar com a marca The Chocolate by Penha Longa nasce inspirado no imaginário local. O chefe pasteleiro Francisco Siopa foi buscar inspiração à Lenda do Penedo dos Ovos. De acordo com a mesma, sob uma grande rocha situada na propriedade do Penha Longa havia um tesouro escondido que pertenceria a quem conseguisse derrubar a pedra, atirando-lhe ovos.

Pormenorizando, o folar é confecionado com um praliné composto por uma mistura de amêndoas, nozes e avelãs, aos quais são adicionados pinhões nacionais.

Quanto à massa, é trabalhada com leveduras selvagens à qual é adicionada polpa de cacau e ovos. “Há uma regra de ouro: neste bolo não há resquícios de açúcar processado. Toda a doçura vem do chocolate, do malte e do praliné preparado pela equipa de pastelaria”, sublinha em comunicado a equipa do Penha Longa.

O toque final é dado pela decoração, inspirada na lenda do Penedo dos Ovos, com folha de ouro na base, seguido de apontamentos de mousse de chocolate - com um toque de caramelo e flor de sal - e no topo três ovos de chocolate leite dourados a ouro em pó.

O folar que orça os 35,00 euros, está disponível para encomendas até 10 de abril. Os pedidos devem ser efetuados com 24 horas de antecedência para o email restaurants@penhalonga.com ou telefone 219 249 011.

As encomendas podem ser levantadas no Penha Longa ou entregues em Sintra e Cascais sem custos. Entregas em Lisboa com custo de 5,00 euros.