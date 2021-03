O El Corte Inglés dedica duas semanas ao bacalhau, no arranque de uma iniciativa que prevê quinzenas gastronómicas temáticas nas entregas de restauração ao domicílio. Desta forma, até 11 de abril, nos pratos preparados do El Corte Inglés de Lisboa e na cafetaria do El Corte Inglés Gaia Porto, as sugestões dos chefes de cozinha podem ser saboreadas em casa.

Durante duas semanas estarão disponíveis seis pratos com o fiel amigo preparados pelos chefes de cozinha do El Corte Inglés: Bacalhau recheado com sapateira, curgete e molho de tomate (18,50 euros); Pataniscas de bacalhau com arroz de cenoura (13,50 euros); Bacalhau à Zé do Pipo com puré (16,00 euros); Bacalhau lascado com grelos e broa de milho (14,50 euros); Bacalhau recheado com presunto e batata a murro (17,50 euros) e Bacalhau à João do Porto (15,00 euros).

Para além dos pratos confecionados exclusivamente para esta quinzena gastronómica dedicada ao bacalhau, a ementa habitual continuará a estar disponível nas duas plataformas para entrega ao domicílio, com destaque para os novos menus: nos pratos preparados o “Menu do Chef” com sopa, prato, bebida e sobremesa por 17,00 euros e na cafetaria o “Menu de Francesinha”, batata frita e bebida por 11,00 euros.

Em Lisboa, a oferta dos pratos preparados está disponível nas aplicações Glovo e Bolt e, também no El Corte Inglés de Lisboa junto ao supermercado. Em Gaia, a oferta da cafetaria está disponível através da aplicação da Glovo e no supermercado.