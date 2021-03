As cestas em vime com assinatura da Companhia dos Cabazes apresentam diferentes produtos de acordo com o valor que os interessados estão dispostos a despender. Os preços variam entre os 19,99 euros para o cabaz “Sabores da Páscoa” (Vinho Tinto, linguiça, amêndoas, doce de abóbora bio e um brinde decorativo de Páscoa), e os 64,99 euros no caso do cabaz “Baú Feliz Páscoa (Vinho do Porto, salpicão, queijo curado de ovelha amanteigado, marmelada, sortido de amêndoas, bombons de chocolate branco e negro, café e ovo de chocolate).

De resto, os interessados vão encontrar os cabazes “Amêndoas Coloridas” (25,99 euros), “Páscoa Exclusive” (33,99 euros), “Cesta Pascal” (49,99 euros).

Cabazes com vinhos, Patês, queijos, amêndoas de chocolate, enchidos, biscoitos, bombons, cafés, entre outras iguarias.

As encomendas podem ser feitas aqui.