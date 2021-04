Para marcar a reabertura, o restaurante Bistro 37 criou uma carta repleta de novidades. A partir de dia 5 de abril pode-se saborear na esplanada do Bistro dois pratos que já chamam o bom tempo: a Salada cítrica, tataki de atum, creme de abacate e molho de alho doce e a Salada de salmão fumado, espargos verdes, framboesa e emulsão de molho tártaro.

Para quem prefere uma massa, a sugestão é o spaghettoni com carpaccio de trufa, cogumelos do bosque e ovo a baixa temperatura. Os apreciadores de pratos do mar e da terra contarão com o novo prato: Bacalhau à Brás com texturas de azeitona, pó, pickle e crocante e com o Entrecôte Txogitxu do Pais Basco (200 g) na frigideira com ovo a cavalo e batata frita. O mais doce fica sempre para o fim e neste caso, a sugestão recai no brownie com ragu de morangos e sorbet de limão.

Bistro 37 Avenida da República, nº 37, Lisboa Contactos: tel. 919 134 014

Também o brunch marcará presença na esplanada, a partir do fim de semana de 10 e 11 de abril. O menu contará com Iogurte grego com granola e fruta, Tosta de salmão fumado, Ovos rotos trufados com presunto, Croqueta basca, Panqueca e Sumo de laranja, Chá de maçã e canela ou Sumo detox.