A 5 de abril, segunda-feira, reencontraremos o prazer de nos sentarmos à esplanada. Com a nova fase de desconfinamento as mesas poderão ser partilhadas por quatro pessoas. Sem limites, contudo, tudo o mais que fruímos ao ar livre. Neste caso, três esplanadas no Parque das Nações, em Lisboa, com a presença próxima do estuário de Tejo, as do Arigato Sushi House, da Nova Peixaria e Páteo Restaurante.

Arigato Sushi House

Casa especializada em sushi de fusão com o respeito pelas bases e tradições japonesas. Referência à sopa miso, gyosas, gunkans e os sashimis.

No Arigato Sushi House pode contar também com um plano perfeito para um fim de tarde: o cocktail “Shochu Sour”, preparado a partir de yuzo e aguardente japonesa, acompanhado de uma bola de gelado de framboesa.

Horário: Semana – das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h30. Ao fim de semana, das 11h00 às 13h00 (após as 13h00 mantêm -se os anteriores horários de take away/delivery).

créditos: Arigato Sushi House

Nova Peixaria

Neste restaurante a carta é pensada para agradar a todos, dos meat lovers aos fish lovers, healthy e até mesmo veganos.

Entre as sugestões, os hambúrgueres e Paellas. Quem procura um momento de descontração pode acompanhá-lo de um Mojito de Tangerina.

Horário: Semana – das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h30. Ao fim de semana, das 11h00 às 13h00 (após as 13h00 mantêm -se os anteriores horários de take away/delivery).

créditos: Nova Peixaria

Páteo Restaurante

Mais do que pratos tradicionais e de conforto, o Páteo Restaurante apresenta-nos uma viagem culinária de norte a sul do país, agora na esplanada. À mesa, vai encontrar Arroz de pato, peru e perdiz à moda do Páteo, Filetes de peixe galo com arroz de grelos, Bacalhau à lagareiro, Vitela no forno à padeiro, entre outras sugestões.

Não falta uma carta de vinhos de assinatura portuguesa.

Horário: Semana – das 12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h30. Ao fim de semana, das 11h00 às 13h00 (após as 13h00 mantêm -se os anteriores horários de take away/delivery).