Vai reabrir uma das esplanadas de cozinha japonesa no Porto

Numa primeira fase, o regresso Ikeda Japanese Cuisine decorre exclusivamente no espaço Niwa, o jardim oriental com esplanada, conforme as regras definidas pelo atual estado de emergência.

Inspirada nos jardins japoneses, o espaço Niwa, com uma nova disposição e aquecedores, pretende refletir a mística da cultura nipónica nos elementos paisagísticos (como as referências aos tradicionais portões torii) e em pormenores como o chão de madeira queimada, obtido através da técnica milenar japonesa, o Shou Sugi Ban. Esta técnica para o tratamento da madeira é usada para preservá-la, a fim de a manter intacta durante pelo menos cem anos.

créditos: Restaurante Ikeda

A esplanada oriental tem uma capacidade para 28 pessoas, sendo aconselhada a realização de reserva prévia. De terça a sexta (enquanto vigorar o atual estado de emergência), será possível almoçar ou jantar naquele espaço renovado e experimentar as várias opções da carta principal do restaurante, onde se incluem, para além de sushi, vários outros pratos tradicionais da cozinha japonesa.

Para além da esplanada, o Ikeda mantém o serviço de take away e delivery.

O restaurante pratica os seguintes horários: terça a sexta, das 12h30 às 15h00 e das 19h00 às 21h00 (almoço e jantar, take away e delivery). Sábado e domingo, das 18h30 às 22h00 (exclusivamente take away e delivery).

Ikeda Rua do Campo Alegre, 416 Porto Contacto: tel. 915 499 363; E-mail reservas@ikeda.pt

As encomendas em take away fazem-se pelo telefone 915 499 363. As entregas ao domicílio contam com as plataformas B‘need ou Uber Eats.