A cozinha transmontana de Justa Nobre diz “presente” esta Páscoa em take away e delivery

Nascida no coração de Trás-os-Montes, a chefe de cozinha Justa Nobre transportou a alma e o sabor da cozinha portuguesa para a capital, apresentado a mesa da sua região natal no restaurante O Nobre. Agora, os pratos da cozinheira transmontana estreiam-se no delivery, em exclusivo através do Uber Eats.

Ao menu disponível na aplicação chega uma seleção de pratos favoritos, como a Sopa santola (10,00 euros); entradas variadas, da Salada de iscas de novilho vinagrete (8,50 euros) à Sapateira recheada (17,50 euros).

No que toca aos pratos principais, de carne ou peixe, as sugestões recaem sobre a Tomatada de lulinhas da nossa costa e pimentos com batata frita às rodelas (20,00 euros), a Açorda de camarão (27,50 euros) ou as Bochechas de porco Bísaro confitadas com especiarias e puré de castanhas (22,50 euros), e ainda o vegetariano Tagliateli de vegetais (17,50 euros).

Chefe de cozinha Justa Nobre. créditos: O Nobre/If Comunicação

Já as sobremesas oferecem entre o Arroz doce (6,50 euros), Bolo de chocolate (7,00 euros) ou Cheesecake de nozes pecan e Caramelo salgado (8,50 euros).

Para beber, há duas opções de vinho, ambos selecionados pela chefe de cozinha.

“Queremos estar mais perto dos nossos e novos clientes. Acreditamos que esta parceria com o Uber Eats só possa ser um sucesso”, afirma Justa Nobre, que acredita que reinventar-se e acompanhar uma nova realidade da restauração é primordial nesta fase.

O Nobre chega até casa – ou onde quer que esteja em Lisboa – todos os dias da semana. Para celebrar o lançamento, entre os dias 29 de março e 11 de abril a taxa de entrega é gratuita, em todos os pedidos a partir de 20,00 euros, mediante inserção do código ONOBRE no separador "Promoções" da aplicação Uber Eats.