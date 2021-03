Na ementa do Senõr Mariachi é possível encontrar os famosos Nachos (simples ou recheados), Tacos para todos os gostos, Quesadillas com aquele picante de se dizer "Aiaiai" ou com elementos para paladares mais sensíveis, uma grande variedade de generosos Burritos e, claro, bebidas que acentuam a presença do México durante a refeição.

"O que se procurava era a aproximação às pessoas. E se pensarmos bem os Mariachi representam isso mesmo - música, harmonia, felicidade, boa disposição e agora com este conceito também a comida! Señor Mariachi é tudo isso, a aproximação da gastronomia Mexicana às pessoas!", revela Diogo.

Dos 3 intervenientes, Diogo é o mais experiente na área da restauração, onde já trabalha há 12 anos. Diz-se "apaixonado pela cozinha mexicana", sempre teve "ligações muito fortes ao povo mexicano" e viu neste projeto uma possibilidade de "conjugar a gastronomia mexicana com a cultura Portuguesa. Este fator foi fundamental para arrancar, pois só desta forma é possível diferenciar a nossa oferta de tudo o que existe no mercado", explica.

De todos os pratos é difícil indicar o mais popular, mas talvez o Burrito seja aquele "que encanta o 'povo', pois tem um tamanho generoso e o sabor é divinal, uma mistura de sabores tipicamente mexicanos", descreve Afonso.

Abrir um novo negócio em plena pandemia tem sido um risco que muitos não quiseram correr, mas Miguel, Afonso e Diogo decidiram avançar mesmo assim. "Nós temos uma forma de pensar um pouco diferente (acho eu) da maioria das pessoas, ou seja, primeiro olhamos para o que está a acontecer e logo de seguida pensamos na oportunidade que está a ser criada por esse “evento”, neste caso a pandemia. Claro que vivemos com os pés bem assentes na terra, o facto de termos avançado para este projeto não é obrigatoriamente significado de sucesso, existe risco, mas está calculado e controlado", esclarece Miguel.

Em janeiro de 2021 abriram o primeiro espaço em Alcabideche, Cascais, com Delivery e Takeaway. Em menos de dois meses, e porque tudo estava a andar de acordo com o planeado, abriram um segundo espaço em Campo de Ourique. Hoje os dois restaurantes funcionam no mesmo regime.

Os pedidos podem ser feitos diretamente no site do Señor Mariachi ou através de plataformas como a UberEats ou a Glovo. Se preferir ir buscar ao local, as portas estão abertas para poder provar a comida do restaurante que já muitos clientes apelidaram de "O Melhor Restaurante Mexicano de Portugal”.

