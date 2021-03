Para a Páscoa que se aproxima o chefe de cozinha Ilídio Barbosa, do Sheraton Porto Hotel & Spa, concebeu um menu com pratos que nos levam às memórias de convívio à mesa pascal, este ano restringido ao núcleo familiar.

O menu é composto por entradas, prato principal e sobremesas e pode ser pedido de sexta-feira a domingo, em regime de take away ou delivery, neste último caso com entregas no Grande Porto. Os pratos chegam a casa dos interessados prontos a servir, ou pré-preparados, para serem finalizados em casa.

Como entrada a sugestão vai para o Folar de enchidos regionais (18,00 euros ou 24,00 euros , respetivamente para quatro ou seis pessoas) a Bola de bacalhau e pimentos tricolor (18,00/24,00 euros), a Tábua de presunto serrano com queijos nacionais (26,00/36,00 euros) ou a seleção de acepipes nacionais (rissóis de carne, bolinhos de bacalhau, croquetes e chamuça de legumes – 0,80 unidade/0,70 unidade).

Para prato principal a escolha poderá recair sobre o tradicional Cabrito assado no forno de lenha (26,00 euros – dose -/ 90,00 euros/ 112,00 euros), a Vitela de leite assada no forno de lenha (18,00 euros – dose -/ 64,00 euros/ 85,00 euros) ou, para quem preferir peixe, o Bacalhau à Zé do Pipo (20,00 euros -dose-/, 70,00 euros/94,00 euros).

Para sobremesa não poderia faltar o Pão de ló cremoso (5,50 euros/20,00 euros/25,00 euros), o Folar de canela e limão (6,50 euros/24,00 euros/32,00 euros), o Pudim Abade de Priscos (6,00 euros/22,00 euros/30,00 euros), entre outros doces.

As encomendas podem fazer-se pelo telefone 220 404 000 ou e-mail take@seratonporto.com