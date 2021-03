Cabrito, bacalhau e folares em take away esta Páscoa com assinatura Vítor Sobral

Páscoa que se preze põe a mesa com pratos do receituário português, mesmo quando enfrentamos um ano atípico no que respeita a encontros familiares. Com as celebrações pascais “confinadas” ao seio familiar, o chefe de cozinha Vítor Sobral, obreiro de casas como a Peixaria da Esquina e Talho da Esquina, ambas em Lisboa, preparou uma ementa com alguns dos sabores da época para recolha ou entrega ao domicílio em toda a capital e zonas envolventes.

O período de encomendas inicia-se a 26 de março, prolongando-se até 2 de abril e com sugestões na ementa, no que toca a pratos principais, que incluem o Lombo de bacalhau, toucinho e tomate seco (29,50 euros/duas pessoas), Polvo, damasco e amêndoa (45,00 euros/duas pessoas), Pernil assado (16,00 euros), Cabrito à Padeiro (31,00 euros/duas pessoas).

Pratos e produtos embalados a vácuo e pasteurizados, contando com toda a informação de como o cliente terá de finalizar a sua refeição.

Sem perder o fio aos pratos incluídos neste serviço pensado para a Páscoa, as entradas contam com Paté de fígados/Foie com tostas de pão brioche (8,50 euros/100g), Paté de atum com tostas de pão brioche (7.50 euros/100 g). Entre os acompanhamentos, a sugestão de Batatas confitadas (6,50 euros) e Arroz de amêndoas e especiarias (7,50 euros/500 g).

Polvo, damasco e amêndoa. créditos: Chefs Agency

Sem perder o rumo aos sabores da época, o menu de Páscoa de Vítor Sobral inclui Bola de enchidos (14,40 euros/Kg) e Bola de bacalhau (17,80 euros/Kg).

No que toca às sobremesas, o Pão de ló com doce de ovos (17,50 euros), o Folar tradicional (9,00 euros/perto de 600 g e com um ovo), Folar de marmelos (15,00 euros/perto de 650 g).

As datas de recolha e de entregas ao domicílio das encomendas na Peixaria e nas Padarias serão no fim de semana de 3 e 4 de abril, sendo que a partir de dia 30 de março já haverá os produtos da Padaria à venda nas lojas.

Pão de ló com doce de ovos créditos: Chefs Agency

Os horários e contactos para levantamento em restaurante são os seguintes: Tasca/Peixaria (Rua Correia Teles, nº 56, Lisboa) sábado e domingo das 10h00 às 13h00. Os contactos fazem-se pelos telefones 919837255/912946155.

A Padaria de Campo de Ourique (Rua Coelho da Rocha, nº 108, Lisboa) (910025528) funciona de terça a sábado das 8h30 às 18h00 e domingo das 8h30 às 14h00. A Padaria de Alvalade funciona de terça a sábado das 8h00 às 13h00.

Já os horários das entregas ao domicílio de encomendas de Páscoa são os seguintes: Tasca/Peixaria, ao sábado e domingo das 10h30 às 21h30.

Padaria de Campo de Ourique, de terça a sábado das 8h30 às 18h00 e domingo das 8h30 às 14h00.