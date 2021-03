Como entrada, o hotel Vila Galé Ópera propõe-se Creme de cogumelos com tomilho (2,00 euros/dose), para prato principal a escolha recai no Lombo de bacalhau gratinado com especiarias ou Borrego assado com batatinhas e grelos salteados (ambos a 15,00 euros a dose). Finalmente, no que toca à sobremesa a escolha é o Pavé de chocolate com morangos (4,00 euros/dose).

Optando pelo menu completo este orça os 20,00 euros por pessoa.

As encomendas do menu de domingo de Páscoa fazem-se pelo telefone 961 779 002, pelo e-mail opera.reservas2@vilagale.com ou através do formulário no site do grupo, até 2 de abril, sexta-feira.

O levantamento pode ser agendado entre as 10h00 e as 14h00 de domingo de Páscoa, 4 de abril, no hotel Vila Galé Ópera (Travessa Conde da Ponte, Lisboa), para os pedidos da zona de Lisboa.

Para os pedidos do concelho de Cascais, o levantamento estará também disponível no Vila Galé Estoril (Av. Marginal, Apt. nº 49, Estoril). E, no caso de Oeiras, poderão ser feitos no Vila Galé Collection Palácio dos Arcos (Largo Conde das Alcáçovas, nº 3, Paço de Arcos).