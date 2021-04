Três esplanadas para saborear em Lisboa com cocktails em happy hour e cozinha italiana

Em Alvalade, a esplanada do Pasta Non Basta foi renovada e modernizada, contando com 28 lugares sentados. A esplanada localizada num dos bairros mais trendy da capital tem agora uma cobertura amovível que permite a sua utilização durante todo o ano.

De regresso ao ativo estão também as esplanadas do Pasta Non Basta Avenidas Novas (Avenida Elias Garcia) e do Memoria (Campo de Ourique), que oferecem duas experiências distintas: a primeira permite usufruir do ambiente citadino, a dois minutos do centro empresarial da cidade ou dos Jardins da Gulbenkian, enquanto a segunda, situada num pátio interior, é refúgio nas tardes primaveris.

Esplanada do restaurante Pasta Non Basta, em Alvalade. créditos: Grupo Non Basta/Amouse Bouche

Indo por partes, os dois restaurantes Pasta Non Basta têm um novo combo disponível apenas durante a tarde que inclui uma Bruschetta Parma e Burrata e um cocktail Benvenuto (puré de mirtilos frescos, prosecco e hortelã). O combo custa 10,00 euros e é servido exclusivamente entre as 15h00 e as 18h30.

Já no restaurante Memoria estão de regresso as happy hours. Desta forma, todos os dias da semana, das 15h00 às 18h30, os cocktails da carta estão a metade do preço. Da autoria de Frederico Weinstein, bartender do grupo, o menu de bar inclui novidades como o Pesca del Sud (Medronho Junior Jacques, pêssego e malagueta) ou o Zenzero (Rum Plantation, ananás e gengibre), mas também os clássicos de sempre.

Lançados exclusivamente em delivery e take away no início do segundo confinamento, os novos pratos do Pasta Non Basta e Memoria mantêm-se nas cartas e podem agora ser provados no restaurante e sem o tempo de espera da entrega.

Bruschetta Parma e Burrata (Pasta Non Basta). Grupo Non Basta/Amouse Bouche

Entre as sugestões no restaurante Memoria, estão os Ravioli de couve-flor com vieiras, alcaparras e amêndoas (16,00 euros), a Pizza di Stagione (mozzarela fiordilatte, alcachofras, stracciatella, prosciutto cotto e cogumelos (14,00 euros) e o Cheesecake de mascarpone com framboesas e calda de limão (6,00 euros).

Por seu turno, no Pasta Non Basta, os novos pratos, lançados durante o confinamento, guardam sugestões como a Insalate Caesar al tartufo (13,00 eurros), o Risotto de funghi e tartufo (16,00 euros) e o Ravioli di cavolfiore e gamberetti (14,00 euros)

Já em estreia absoluta estão, no Pasta Non Basta, as Vongolle alla Diavolina (amêijoas, molho de tomate, nduja e manjericão em forno a lenha, 14,00 euros) e o Petit Gatêau com gelado de tangerina (6,50 euros), e no Memoria, o Entrecôte e molho de alecrim com polenta de cogumelos e aipo bola (20,00 euros).

Mais informações sobre cada um dos restaurantes aqui.