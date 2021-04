O “Menu Primavera” no restaurante Besushi é composto, como entrada, por seis croquetes japoneses, três de salmão, kimuchi e tomilho e três de atum, quinoa e gengibre. Tem ainda um combinado de 16 peças à escolha. A esta escolha ainda acrescenta dois temakis de salmão à escolha, um mini Bebowl à escolha do chefe de cozinha, quatro peças Sping Hot Maki e quatro peças Uramaki Spring.

Este menu que orça os 31,00 euros está disponível entre quartas-feiras e sextas-feiras, com as encomendas a fazerem-se através do telefone 215 885 051.

As novidades incluem, ainda, novos menus de almoço: O “Menu Temaki” é constituído por oito uramakis + um temaki à escolha, com sopa miso ou bebida (9,50 euros); o “Menu Box” com 16 peças, 12 uramakis e quatro Hot Rolls, com sopa miso ou bebida (11,50 euros); o “Menu Bowl”, uma Bowl à escolha do chefe com miso ou bebida (10,50 euros). Estas novidades estão disponíveis entre terças-feiras e sextas-feiras ao almoço.

Besushi Rua de Braga, nº 57A, Carcavelos Contactos: tel. 215 885 051; e-mail geral@besushi.pt

As encomendas fazem-se através do número de telefone já indicado.