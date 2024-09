Situado no Parque das Nações, em Lisboa, o Sky Bar Oriente é o local para quem procura um ambiente sofisticado com uma vista sob o rio Tejo. O resultado é um cenário azul, a ponte Vasco da Gama e a zona oriental da cidade.

O primeiro rooftop panorâmico do Parque das Nações apresenta uma renovada decoração inspirada na natureza, onde os tons verdes predominam, criando um ambiente acolhedor. Este novo design foi pensado para proporcionar uma sensação de tranquilidade e bem-estar.

O Sky Bar Oriente introduz também um novo menu de comidas e bebidas. Entre os destaques nas bebidas estão os Signature Cocktails, como o Maiko, o Kunsei, o Oishii, o Gaijin e o Mori. Para quem prefere o mais clássico, o Sky Bar Oriente apresenta ainda opções como o Pornstar Martini, com Vodka, Baunilha, Maracujá e Lima, o Highball, com Whisky Nikka From the Barrel, Club soda e Zest de laranja e o Old Fashioned, com Bourbon, Bitters e açúcar. As opções refrescantes continuam com a sangria Fuji, mas existem alternativas sem álcool com uma seleção de Mocktails, incluindo o Apple Virgin Mojito, Limonada de Morango e Umai.

A seção de sushis é o Ex Libris da nova carta, destacando-se o Poke de Salmão, Temaki Sky, Nigiri de Atum e Trufa Negra, Ebi Tempura Roll, Gunkan Kimuchi, Spicy Roll, Gunkan Kani, Gunkan Unagui e Nigiri Oriente. Como opção vegan surge o Poke Vegan, Vegan Roll, Pimentos Padrón e Wrap de vegetais com abacate e aioli de tomate. Para terminar, toda uma seleção de sobremesas, com destaque para os Mochis.

Para quem procura um momento de convívio de fim de tarde, um dos pratos de partilha mais procurados são os nachos com guacamole cremoso, Taco de Camarão ou a Tábua de enchidos selecionados.

A pensar nos almoços rápidos, o Menu Executivo, disponível aos almoços de segunda a sexta, entre as 12h30 e as 15h, oferece opções variadas. O principal menu disponível é o Sushi Sky Menu, com um preço de 25€ por pessoa, que inclui Entrada, Camarão Ebi furai ou Kimuchi de Salmão, Prato Principal, um combinado de 18 peças de sushi e sashimi e sobremesa, os famosos e clássicos Churros com Doce de Leite.

Sky Bar Oriente Horário: aberto todos os dias das 12h30 à 01h Reservas: skybar.oriente@tivoli-hotels.com ou +351 933 003 130 Morada: Avenida D. João II 27, 1990-083 Lisboa

Para grupos entre 10 e 45 pessoas existe ainda um Menu de Grupos, ideal para celebrações, encontros especiais ou eventos corporativos. O Sky Bar Oriente tem ainda a possibilidade de personalização do espaço para eventos privados, uma vez que este rooftop dispõe de uma zona central coberta.