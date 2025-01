O Exmo. Bar, parte do Exmo. Hotel by Olivia, localizado na Ribeira do Porto, apresenta o seu novo menu de tapas, com uma deliciosa variedade de pratos que destacam o bacalhau, um dos mais típicos ingredientes da cozinha portuguesa. Num ambiente que harmoniza tradição e modernidade, é convidado a embarcar numa viagem pelos sabores e pela cultura portuguesa.

Exmo. Bar by Olivia Singular Houses Divulgação