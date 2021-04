Para verdadeiros amantes de cerveja, o novo gastropub da capital tem não só dez torneiras de cerveja à pressão como também mais de 150 rótulos em garrafas ou latas dos mais diversos estilos, entre marcas nacionais e importadas nos segmentos craft beer, fine ales, premium lagers, sidras e hidroméis.

O gastropub conta, ainda, com uma ementa de petiscos típicos portugueses onde, em alguns casos, a cerveja também está incluída como ingrediente secreto. Com preços entre os 5,00 euros e 8,00 euros, pode acompanhar a cerveja com uns croquetes de alheira, bacalhau à Brás, ovos mexidos com farinheira, choco frito à setubalense, o famoso pica-pau à portuguesa, algumas opções vegetarianas e muito mais.

Para Angelo Coriolano, sommelier de cervejas e sócio-proprietário da Lovecraft Lisboa, “a cerveja artesanal ganhará cada vez mais adeptos em Portugal e crescerá a partir do momento em que o consumidor tiver acesso a produtos de qualidade aliados à diversidade, abrindo o leque de opções àqueles que procuram algo além das cervejas massificadas”.

No novo bar os clássicos e contemporâneos da coquetelaria estão assegurados, bem como, cocktails de autor e outros tradicionais à base de cerveja, tais como: Michelada, Black Velvet, Laternmaß, numa versão "aportuguesada" com ginjinha, e ainda uma versão da Sangria com cerveja.

Lofecraft Portugal Rua da Boavista 28, 1200-067 Lisboa Contactos: tel. 919 269 229; e-mail lisboa@lovecraft.pt

Num futuro próximo, este espaço vai acolher eventos de degustação de cerveja, entre outras dinâmicas.