Transposta a porta que na segunda-feira, 19 de abril, se abre na Avenida da Liberdade, percebe-se como “novo” é mais que um adjetivo, é o cerne do Yakuza Lisboa. Numa lógica de transição do Yakuza First Floor, este conceito de Olivier da Costa traz para a antiga casa do Olivier Avenida dois elementos que asseguram a continuidade conceptual: o samurai não abandona a porta e mantém-se a tela sobre o balcão de sushi. A nova obra de arte surge a encimar o espaço onde o cliente pode assistir à preparação dos pratos.

No que toca à carta, esta conjuga os sabores mediterrânicos com a tradição oriental do sushi e sashimi, com destaque para os makizushi e gunkans, as massas e saladas, entre outras propostas como o Rolo de lavagante (Lavagante envolvido em papel arroz, manga, abacate, espinafre, cenoura, coentros, pepino, pickles de cebola), a Lombo de merluza no miso (Posta de merluza, miso, salada e pickles), o Lombo Spicy Teriyaki (Lombo novilho, spicy teriyaki, chips de alho) e o Preguinho Yakuza (Pão brioche, cogumelos, lombo novilho, caviar, trufa).

créditos: Yakuza Lisboa

Na ementa continuam estrelas como os Nigiri de barriga de atum, de peixe branco e de salmão, entre outros, com opções de caviar. Prosseguem os aveludados Makisushi Califórnia (Camarão, salmão, pepino e manga), Spider roll (Carangueijo casca mole, salmão, abacate, alho-francês e rabano), Ura veggie (espargos, cenoura, alface e batata-doce) e tantos outros.

Yakuza Lisboa Júlio César Machado, nº 7, Lisboa Contactos: Tel. 934 000 913; e-mail yakuzalisboa@olivier.pt

Do Yakuza Lisboa faz ainda parte a Robata: sobre a grelha japonesa estarão, a par de outros, o Tori no tebasaki (Asinhas de frango com flor de sal e lima) e o Kohitsuji (Costeletas de borrego com flor de sal e La-yu).