O Izanagi, casa onde prepondera na ementa o sushi e o peixe fresco, encontramos duas opções de brunch: o “Brunch Japonês” que inclui Negui toro, um rolo de sushi de atum e cebolinho; Sake tosta um pão torrado com goma tare e salmão marinado; Ebi okonomiaki, uma panqueca japonesa com legumes e camarão e Mochi cheescake um bolinho de arroz japonês. Para acompanhar, uma bebida à escolha e café.

Como alternativa, o Izanagi propõe o “Brunch Izanagi com Yogurt”, um iorgurte de mel, matcha, fruta e nozes; um Shitake, cogumelos japoneses salteados com manteiga e soja; Ovos mexidos com espargos e pancetta na robata; um Bagel com philadelphia e salmão fumado e Mochi cheescake. O brunch conta também com bebidas e café.

Já o restaurante EsteOeste que reabriu com uma esplanada coberta, apresenta três menus de brunchs para diferentes gostos: o “Brunch Japonês – Ohayou Gozaimasu” com Doroyaki, panquecas japonesas com mel frutas ou nutella, Oniguiri um salmão com espargos e abacate ou espargos e espinafres com molho de sésamo e temaki, salmão e abacate ou vegetariano.

O “Brunch Italiano” apresenta focaccia caseira, presunto de Parma; fiambre; queijo, a Pinza - gorgonzola e presunto di Parma ou mozzarella e mortadela, uma salada de pommodoro e burrata e ovos mexidos com guanciale e porcini.

Por último o “Brunch EsteOeste” inclui focaccia caseira, presunto de Parma; Fiambre; Queijo Pinza - tomate e mozzarella di búfala ou rúcula, peixes variados e molho ponzu, panquecas japonesas, Oniguiri – mozzarella e salmão curado ou verduras no forno com pesto e ovos mexidos com cogumelos e trufa.

Os brunches estão disponíveis das 10h00 à 13h00.