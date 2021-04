Após meses encerrados, José Avillez reabre nove dos seus restaurantes

Encerrados desde janeiro deste ano, os restaurantes do Bairro do Avillez - Taberna, Páteo, Pizzaria Lisboa e Mini Bar, bem como o Cantinho do Avillez no Parque das Nações, em Cascais e no Porto e os três restaurantes no Gourmet Experience do El Corte Inglés de Lisboa - Tasca Chic, Jacaré e Barra Cascabel - reabrem ao público a 19 de abril, segunda-feira.

Entretanto, o restaurante lisboeta Belcanto, com duas estrelas Michelin, volta a abrir no a 21 de abril, ao jantar.

“A pandemia provocou alterações na vida em sociedade e os restaurantes adaptaram-se. Reabrimos, com os espaços adaptados e as equipas preparadas de acordo com as recomendações das autoridades de saúde, para que todos se sintam confortáveis e estejam em segurança. Estamos contentes por estar de volta e ansiosos por voltar a fazer aquilo que mais gostamos: cuidar de quem se senta à nossa mesa”, sublinha José Avillez.

Momento para saborear as diferentes cozinhas de cada um dos espaços:

O Belcanto, distinguido com duas estrelas Michelin, é também considerado um dos 50 melhores restaurantes do mundo pela “The World's 50 Best Restaurants”. Ali, José Avillez e a sua equipa oferecem uma cozinha contemporânea, num ambiente sofisticado e confortável (horário: terça a sexta, das 12h30 às 15h00 e das 19h00 às 22h30).

créditos: José Avillez

Com diferentes conceitos gastronómicos, o Bairro do Avillez, apresenta a Taberna, restaurante para almoçar, jantar ou petiscar durante a tarde. Tem os famosos Croquetes de Lisboa, as Bifanas de atum, entre muitos outros pratos (horário: segunda a Sexta, 12h00 às 22h30).

Já no Páteo, onde o marisco e o peixe são reis, a carne também impera. Um espaço para estar à mesa, em boa companhia, ao almoço ou ao jantar (horário: Segunda a sexta, 12h30 às 15h00 e das 19h00 às 22h30).

Por sua vez, a Pizzaria Lisboa oferece sabores mediterrânicos, num ambiente descontraído e familiar. Serve uma grande variedade de pizzas, saladas, massas, risotos e sobremesas (horário: Segunda a sexta; 12h30 às 15h00e das 19h00 às 22h30).

créditos: José Avillez

Ainda no Bairro do Avillez, destaque para o espaço Mini Bar, restaurante e bar gastronómico de onde a cozinha se cruza com o entretenimento. A música também tem um lugar de destaque. Para petiscar, jantar ou beber um copo (horário: Segunda a sexta, das 19h00 às 22h30. Quinta-feira com música ao vivo e sexta-feira com DJ. Concertos a partir de 3 de maio).

No Parque das Nações, Cascais e Porto, o Cantinho do Avillez, foi o primeiro restaurante do chefe. Casa que serve uma cozinha portuguesa contemporânea com influências de viagens, num ambiente descontraído e acolhedor (horário: Segunda a sexta,12h00 às 15h00 e das 19h00 às 22h30).

Instalada no espaço Gourmet Experience, no El Corte Inglés, em Lisboa, a Tasca Chic é um restaurante sofisticado e contemporâneo, onde os sabores genuínos das tascas tradicionais se encontram com o espírito chic e cosmopolita de Lisboa (horário: Segunda a sexta,12h00 às 21h00).

créditos: José Avillez

Também no El Corte Inglés, o Jacaré é casa para apetites carnívoros e serve carne cozinhada na grelha, suculenta e deliciosa, mas também inesperados pratos vegetarianos (horário: Segunda a Sexta,12h00 às 21h00).

Finalmente, a Barra Cascabel que contagiou Lisboa com a sua energia, sabores mexicanos autênticos e cocktails originais e irresistíveis, é um restaurante informal, onde se provam sabores centro-americanos (horário: Segunda a sexta, 12h00 às 16h00 e das 19h00 - 21h00).