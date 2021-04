Para comemorar a reabertura da esplanada, o Camélia Brunch Garden decidiu presentear os brunch lovers com algumas novidades inspiradas na gastronomia do mundo. Entre as sugestões da carta mais pedidas está a Cookie Dough Smoothie Bowl (4,50 euros), uma bowl fresca de banana, manteiga de amendoim e chocolate com bolas cookie dough de toffee e cacau.

Já na categoria das entradas, o Camélia fez um upgrade ao tradicional Sunomono (6,00 euros) japonês à base de salada de pepino doce, para uma versão que inclui Salmão com mirim. Nas Salada Bowls entram três novidades: a Bowl de ceviche, de inspiração peruana, a Bowl de camarão, de inspiração grega e a Bowl vegan de inspiração japonesa.

Esplanada do Camélia Brunch Garden. Camélia Brunch Garden/The Foodies Club

A Bowl de ceviche de robalo e salmão (14,00 euros) tem mayo de abacate, puré de batata doce laranja, lima, malagueta vermelha, cebola roxa e Tuile de lima vermelho. A Bowl de camarão (8,00 euros), tem pepino, camarão, tomate cherry, espinafres baby, abacate, lima e molho tzatziki. Por último, a Bowl vegan (11,00 euros) leva arroz bomba, tofu fumado glaceado com molho hoisin com manteiga de amendoim, brócolos, abacate, sésamo, coentros, cenoura em vinagrete de rabanete.

Algumas sugestões da nova carta, entra elas os Bowl de camarão, de inspiração grega e a Bowl vegan de inspiração japonesa. Camélia Brunch Garden/The Foodies Club

O Camélia Brunch Garden encontra-se atualmente com a sua esplanada em funcionamento todos os dias, de segunda a sexta das 10h00 às 20h00, e ao sábado e domingo das 9h00 às 13h00 (sendo que ao fim de semana, após este horário, permanece em funcionamento até às 18h00, em regime delivery e take away). A marca prevê também abrir o seu interior ao público no dia 19 de abril caso as medidas de desconfinamento na restauração se mantenham.

Camélia Brunch Garden Rua do Passeio Alegre, nº 368, Porto Contactos: tel. 226 170 009

O estabelecimento que abriu portas em 2019 apresenta-se como um jardim plantado à beira-rio onde se pode desfrutar de uma refeição, ou simplesmente um cocktail, de terça-feira a sexta-feira, das 9h00 às 19h00, e fim de semana, das 09h00 às 20h00.