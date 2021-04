O Doca de Santo, restaurante do Grupo Capricciosa, com morada frente ao Tejo, assinala a reabertura após o confinamento com o lançamento de um novo Menu Brunch para toda a família, que se manterá aos sábados, domingos e feriados, entre as 9h00 e as 13h00.

A viagem aos “Loucos Anos 20” na Doca de Santo Amaro dá direito ao cesto de pão, com bolinha, croissant e tostas, prato de queijo, fiambre, manteiga, doce e requeijão com mel e noz. Isto para começar da melhor maneira.

Há também iogurte natural com fruta, granola biológica e mel e, como não podia deixar de ser, várias opções de ovos para completar a refeição: ovos mexidos ou escalfados com abacate, crème fraîche e tomate cherry, ovos mexidos ou escalfados com abacate, crème fraîche e salmão ou ovos mexidos ou escalfados com abacate, crème fraîche e bacon. Sumo de laranja, meia de leite o cappuccino e café completam o pequeno-almoço reforçado.

Porque a loucura do brunch convida a descontrair, há bar aberto de Mimosas por mais 10,00 euros. Para se entrar no espírito dos "Loucos Anos 20" sem medo.

O brunch orça os 15,00 euros por pessoa. As reservas fazem-se pelo telefone 213 963 535.

O Doca de Santo funciona de segunda a sexta das 12h00 às 15h30 e das 19h00 às 22h30.