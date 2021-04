Para assinalar o regresso os restaurantes Fogão Gaúcho, contam com uma edição especial, a carne dos Açores de pastagem natural maturada por 30 dias.

Disponível apenas no serviço de rodízio (18,95 euros/1 pax) durante os meses de abril e maio, a carne açoriana matura um mês em temperatura controlada e sem humidade. Condições que permitem romper as enzimas da carne de forma natural, aumentando o seu sabor, suculência e maciez.

“Os animais são criados em regime de pastagem natural durante um período mais prolongado do que é habitual, resultando numa carne mais saborosa e adaptada ao conceito de churrasco brasileiro”, sublinha a equipa do Fogão Gaúcho.

créditos: Fogão Gaúcho/Amuse Bouche

Aos fins de semana, apesar do horário reduzido nesta primeira fase de reabertura, também há novidades para aconchegar a alma e o estômago: aos sábados e domingos, das 11h30 às 13h00, haverá buffet de feijoada brasileira completa (10,95 euros) e opções de cortes individuais (a partir de 13,50 euros).

Além do rodízio, mantêm-se na carta do Fogão Gaúcho várias opções de cortes individuais: Baby beef 250 g (14,5 euros), Naco de picanha 300 g (17,50 euros), Fraldinha 250 g (17,00 euros) ou Costela Gaúcha 450 g (20,00 euros) são algumas das opções. Todos estes cortes têm buffet incluído, que durante este período é servido pela equipa do restaurante de forma a garantir segurança total e uma correta higienização.

Fogão Gaúcho Carnaxide

Avenida do Forte, nº 8F, Carnaxide Contacto: tel. 214 101 917 Fogão Gaúcho Carregado Rua 1º de Maio, nº 4, Carregado Contacto: tel. 263 861 428 Fogão Gaúcho Alverca Rua António Ferreira Carmo, Fração F, Alverca Contacto: tel. 219 591 324

Os três espaços Fogão Gaúcho estarão abertos a partir do próximo dia 19 de abril, de segunda a sexta-feira entre as 12h00 e as 15h00 e as 19h30 e as 22h00, e aos fins de semana das 11h30 às 13h00. No mês de maio, os restaurantes passam a operar em horário alargado também aos fins de semana, das 12h00 às 15h00 e das 19h30 às 22h30.