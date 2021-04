Confraria Cascais reabre com 10 sugestões que combinam cozinha japonesa e ocidental

Entre as sugestões da carta do Confraria estão o Risoto de quinoa, confecionado com um cremoso molho, queijo parmesão e camarão (18,90 euros) e o Udon huancaína, uma massa japonesa envolta em molho huancaína e camarão (15,90 euros).

A par destes pratos, destacam-se também diversas propostas que revelam uma viagem gastronómica entre os sabores exóticos da América Latina e da cozinha oriental, de que são exemplo os Taquitos de salmão, acompanhados por molho de aji amarillo, mix de folhas e guacamole (duas unidades/7,90 euros), o Cevichito chips, composto por peixe branco marinado em pimenta amarela sobre chips (6,90 euros), o Ceviche limeño, com peixe branco, mix de mariscos, leite de tigre e batata-doce (13,50 euros) e ainda o Tiradito salmão passion, com molho de maracujá e quinoa crocante (10,90 euros).

Cevichito chips, composto por peixe branco marinado em pimenta amarela sobre chips. créditos: Confraria Cascais

Por fim, o Uso shake (quatro unidades/11,90 euros) – corte especial salmão braseado, trufado, ovo codorniz, pérolas de trufa e cebolinho –, a Salada tataki de atum braseado, acompanhado por rúcula, alface, pimentos, quinoa, molho de maracujá e abura (13,90 euros), as Gyozas de frango com legumes (quatro unidades/5,90 euros) e a Tempura de camarão (quatro unidades/12,00 euros), também compõem esta lista de criações gastronómicas.

Tempura de camarão. créditos: Confraria Cascais

Todas estas sugestões estão disponíveis das 12h00 às 22h30, de segunda-feira a sexta-feira e das 12h00 até às 13h00, aos sábados e domingos na Confraria Cascais e, em breve, a partir de 19 de abril também na Confraria Lx.

Confraria Cascais Rua Luís Xavier Palmeirim, nº 14, Cascais Contactos: tel. 214 834 614

O serviço de delivery e take away mantém-se disponível pelos contatos Confraria Cascais – 214 834 614 ou 910 950 085/Confraria LX – no site, uber eats ou pelo nomenu.