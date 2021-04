Para assinalar a reabertura das esplanadas que se iniciou a 5 de abril, a EastBanc e a EmbaiXada, em conjunto com outros lojistas do bairro do Príncipe Real, sugerem um roteiro de esplanadas numa das zonas mais emblemáticas da cidade de Lisboa.

Durante os dias da semana, de segunda a sexta-feira, as esplanadas encontram-se em funcionamento até às 21h00 e aos fins de semana e feriados até às 13h00.

Jamie's Italian

Lugar de paragem para os amantes de pratos familiares e recheados de sabores italianos frescos e deliciosos e com um toque de chefe tão característico e que só melhora com a vista para o interior do bairro do Príncipe Real. Oferta de um ultimate garlic bread durante o almoço.

Praça do Príncipe Real, nº 28A, Lisboa

ZeroZero

Para os que procuram viajar de Lisboa até Itália, esta esplanada encantadora relembra-nos as bonitas terrazas italianas num jardim acolhedor e aromatizado mesmo no centro do bairro do Príncipe Real. Oferta de uma flute de prosseco.

Rua da Escola Politécnica, nº 32, Lisboa

créditos: Amuse Bouche

Tapas 52

Um ponto de passagem obrigatório entre o Príncipe Real e o Bairro Alto, esta esplanada mesmo na Rua D. Pedro é o local ideal para uma cerveja fresca na companhia das famosas tapas espanholas. Oferta de uma flute de cana.



Rua Dom Pedro V, nº 52, Lisboa

Lost In

Um “oásis” de paz e tranquilidade no centro de Lisboa, esta esplanada panorâmica permite uma vista desafogada sobre a cidade e convida também a uma autêntica viagem ao coração da Índia. Oferta de uma caipirinha durante o almoço.

Rua Dom Pedro V, nº 56, Lisboa

créditos: Lost In

Atalho Real

Para os amantes de carne, esta é uma esplanada onde pode saborear uma variedade de cortes de vários cantos do mundo, no paradisíaco jardim do Palacete Ribeiro da Cunha, com vista para o Jardim Botânico do Príncipe Real. Oferta de uma flute de sangria.

Rua do Patriarcal, nº 40, Lisboa

créditos: Atalho Real

Gin Lovers

Venha revisitar um dos bares de gin mais icónicos de Lisboa, que acaba de renovar a sua esplanada, no jardim do Palacete Ribeiro da Cunha. Oferta de dois em um em gin tónico nas referências Lisboa Gin, Gin Lovers Pink e Gin Lovers Black das 14h30 às 16h30.

Praça do Príncipe Real, nº 26, Lisboa

créditos: Gin Lovers

La Paparrucha

Fiel às suas especialidades de carne argentina na parrilla, esta é uma esplanada icónica que é por muitos conhecida como “uma janela panorâmica para toda a cidade de Lisboa”. Oferta de uma imperial de 20 cl.

Rua D. Pedro V, nº 18/20, Lisboa

créditos: La Paparrucha

De forma a assinalar esta reabertura, todos estes espaços terão no próximo dia 9 de abril uma pequena oferta para quem se dirija a estes locais, mostrando o roteiro oficial da EmbaiXada. Poderá desfrutar de uma oferta por pessoa, que será válida apenas no dia 9 de abril, e de acordo com os horários estabelecidos por cada uma das esplanadas aderentes.

Há, ainda, a oportunidade de visitar os espaços que também já abriram no Príncipe Real: Amazingstore, Barbour Store Heritage & International, Lidja Kolovrat, Khiel’s, Livraria Travessa, 21 PR Concept Store, Óptica do Príncipe Real, AR-PAB, Moskkito e Organii Spa, mediante marcação prévia.

A EastBanc Portugal é uma subsidiária da EastBanc Inc., uma empresa de promoção e gestão imobiliária, especializada na aquisição, remodelação e gestão de ativos imobiliários, em particular na área da revitalização urbana.