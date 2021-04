Aproveitando a reabertura, o restaurante Salpoente apresenta a carta de verão, onde continua a aposta sustentável nos produtos locais, no menu de degustação principal: “À descoberta de produtos da região” (59,60 euros por pessoa) e a continuação do menu de degustação vegetariano. Novos produtos e acompanhamentos de alguns dos pratos são as outras novidades.

Os produtos locais, numa lógica de “farm to table”, contam com bivalves clássicos como a ostra e o berbigão e as algas produzidas a poucos quilómetros do restaurante. A carne, seja no Taco ou no Naco é de Marinhoa, raça autóctone. O bacalhau, não sendo português, é considerado um produto da região, tal a forma como a história da apanha e transformação se entrelaça com as gentes locais.

Já o mais recente menu de degustação vegetariano do Salpoente, com o valor de 39,50 euros por pessoa, apresenta sabores mais ligados ao verão: “Beterraba e Queijo da Ilha”, uma salada de beterraba assada, “creme de tomate e gema”, um creme de tomate com sabor especial e uma gema de ovo a baixas temperaturas, e o “trigo sarraceno”, ao estilo risoto, com uma salada de espargos cozidos e crus. “O chocolate-manga e fava tonka” completa esta descoberta de sabores.

Lombinho picado à mão, temperado com molho tártaro e picante. créditos: Salpoente

Para quem pretender escolher à lista, a carta de verão apresenta, como é habitual, alguns dos clássicos da casa e vários dos pratos existentes nos vários menus de degustação.

Para o chefe de cozinha Duarte Eira, “esta época do ano permite-nos improvisar e acrescentar complexidade aos pratos, jogando não só as mais recentes tendências gastronómicas com a cultura e as tradições da nossa belíssima e carismática região” como “as temperaturas e as texturas de produtos”, com o cliente aberto a pratos com frescura e sabor”.

O restaurante Salpoente situa-se em frente à ria de Aveiro no canal de São Roque, onde dois armazéns antigos de sal foram recuperados e transformados num espaço que mantém a traça original, fazendo parte do património da cidade.

Salpoente Canal de São Roque, nº 82/83, Aveiro Contactos: tel. 234 382 674/915 138 619; e-mail salpoente@salpoente.pt

O Salpoente alcançou em 2020, o primeiro lugar na categoria de “Fine Dining de Portugal no Travellers' Choice 2020”, o maior prémio dedicado a restaurantes atribuído pela TripAdvisor.