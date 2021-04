Simples, com açúcar em pó ou canela, a acompanhar o cafezinho, o Pastel de Nata é um dos acepipes mais populares da doçaria portuguesa. Aos balcões das pastelarias Bagga, acaba de chegar um pastel de nata que, a partir da receita original, de massa folhada estaladiça e recheio cremoso, se traduz num bolo com uma redução 50% de açúcar e ainda com uma redução de gordura.

O novo pastel de nata da Bagga para além de disponível nas cafetarias de norte a sul do país, encontra-se disponível online através da Bagga Delivery, assegurado pela Glovo e Uber Eats. Durante a semana do lançamento, o pack de quatro pastéis de nata estará à venda com um desconto de 50% (um desconto igual à redução de açúcar obtida com esta nova receita).