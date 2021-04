Com a reabertura dos restaurantes Pizza Hut, a marca oferece um desconto de 5,00 euros em todos as refeições de valor superior a 15,00 euros no serviço à mesa (condições de acesso, descritas no site da marca).

Também de norte a sul e nas regiões autónomas, a Pizza Hut aposta na reabertura de esplanadas como complemento a alguns dos seus restaurantes. Contas feitas, são mais de 25 as esplanadas com serviço à mesa, onde os clientes podem usufruir de pizzas, como a Cheesy Bites mas também de saladas e massas, sem esquecer os gelados Ice Hut.