Brunch de domingo, piqueniques e jantares românticos nos hotéis Tivoli

Para esta temporada, o Tivoli Carvoeiro promete não só novas experiências gastronómicas, mas também o regresso do Sky Bar Carvoeiro e os seus finais de tarde junto ao mar, com uma seleção de cocktails e tapas ou champanhe e mariscos.

O Tivoli Spa também abre portas para momentos de bem-estar e relaxamento. O novo brunch de domingo no Bar Azur tem início marcado para domingo, 9 de maio, entre as 12h00 e as 15h00, com o oceano Atlântico como pano de fundo e um menu à carta onde não faltam mariscos e uma seleção de pratos quentes. Entre as novas experiências gastronómicas, destaque ainda para os piqueniques com vista para o mar e os jantares a dois à luz da vela servidos no alto da falésia, com um menu degustação preparado pelo chefe de cozinha Bruno Augusto.

Tivoli Avenida Liberdade. créditos: Tivoli Hotels & Resorts

Por seu turno, o Tivoli Avenida Liberdade, conta com o ambiente cosmopolita do restaurante Seen Lisboa e uma oferta assente na gastronomia mediterrânica na Cervejaria Liberdade, que propõe menus executivos aos almoços durante os dias de semana.

O restaurante Seen, comandado pelo chefe de cozinha Olivier da Costa, já se encontra em funcionamento desde o passado dia 12 de abril, entre as 16h00 e as 22h30, com uma nova carta de cocktails, da autoria de Lucas Jaques. O menu de comidas conta com produtos inspirados na gastronomia portuguesa e brasileira.