A Enoteca 17.56 é espaço amplo, com restaurante e duas salas privadas fora de portas e um grande terraço panorâmico, com vista para o rio e para a ribeira do Porto. De uma carta composta por 86 opções de escolha, mantêm-se os best sellers: Enchidos Joselito, Bife tártaro, Amêijoas à Bulhão Pato, Filetes de robalo, Polvo à Lagareiro, Filetes de polvo, Bife à Enoteca, carnes maturadas e, nas sobremesas, Mil folhas de baunilha e caramelo salgado, Sablée de ovos moles e framboesas frescas e o Bolo cremoso de chocolate.

O Grupo Romando (restaurantes Sushicafé, Romando, Romando.Pirvé) que passa a assumir todo o projeto de restauração da Enoteca 17.56 introduziu alguns dos seus clássicos, entre outros, os Ovos rotos, Tagliolini al tartufo, Spaghetti de lavagante azul, Risoto de Camarão Tigre, Arroz de lavagante, Bife Wellington. Nos doces, o Red velvet cheesecake e o Fondant de caramelo.

A grande estreia, em todo o Grupo, é o “Romando Extragavanza”, uma seleção de 50 peças de sushi, numa versão ainda mais aprimorada do “Especial Romando Premium”.

créditos: 17-56 Museu & Enoteca da Real Companhia Velha

Pensada para vários públicos, a oferta gastronómica na Enoteca 17.56 é eclética, não dispensando a oferta de queijos nacionais e internacionais, a cargo da Fromagerie Portuguesa, com espaço próprio no piso da Enoteca, que soma também o Cigar Club, para quem gosta de charutos e de os harmonizar com vinho do Porto.

Por seu turno, o Wine Bar mantém a oferta reunida numa carta de vinhos com mais de 500 referências, que ali se podem usufruir, em harmonização gastronómica ou a solo, e que inclui uma generosa seleção a copo. Ao todo são 533 referências, distribuídas por 128 da Real Companhia Velha, 161 de outros produtores de todas as regiões portuguesas, 174 vinhos estrangeiros, de várias Denominações de Origem de França, Itália, Espanha, Alemanha, e 70 fortificados, onde se incluem Vinhos do Porto da Real Companhia Velha e até Tokaji da Hungria.

O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 12h30 às 22h30, com almoços entre as 12h30 e as 15h30, e jantares, das 19h00 às 22h30, na Enoteca 17.56 e em take away. Ao fim de semana há home delivery em Vila Nova de Gaia, Porto, Maia e Matosinhos. Durante a tarde, o espaço está aberto para degustação de vinhos e cocktails, assim como seleção de enchidos, foie gras e queijos.