A reabertura do JNcQUOI Avenida, a 19 de abril, acontece no mesmo dia em que o restaurante celebra o quarto aniversário. A pensar nesta reabertura, o chefe de cozinha António Bóia manteve na carta alguns dos pratos mais icónicos como o Hot Dog de Lavagante ou a Paletilha com arroz de forno e grelos, e acrescentou novas opções como a entrada de Burrata DOP com lavagante (39,00 euros) ou Ovos em cocote com foie gras e trufa (18,00 euros), e novos pratos principais com destaque para o Bacalhau fresco com tomatada de grão e pimentos (31,00 euros) ou Tagliolini fresco de caranguejo real e malagueta (34,00 euros).

Na carta de sobremesas, existem agora três novidades: Cheesecake JNcQUOI e compota de frutos vermelhos (10,00 euros), Tartelette caramelo e frutos secos (10,00 euros) e Pudim de Ovos (10,00 euros).

A carta do Deli Bar do JNcQUOI Avenida também foi renovada e conta com novas sugestões como a Salada de gambas com espargos e molho romesco (23,00 euros), Santola gratinada (32,00 euros), Ovos rotos com morilles (22,00 euros) ou Espetada de camarão com lulas (32,00 euros), entre outras opções.

JNcQUOI Avenida Avenida da Liberdade, nº 182-184, Lisboa Contactos: tel. 219 369 900; e-mail bookatable@jncquoiavenida.com



Durante a fase de desconfinamento, o JNcQUOI Avenida está aberto de segunda a sexta-feira, entre as 12h00 e as 22h30.