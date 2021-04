Os bifes do restaurante Saraiva’s estão de volta, assim como uma ementa com novidades

O restaurante Saraiva’s, casa distinguida pelo Guia Michelin com o prémio Big Gourmand, para restaurantes com a melhor relação qualidade/preço, reabriu as portas com uma ementa onde não faltam novidades. Também há retornos, como o brunch de sábado.

Os produtos de época continuam a inspirar o chefe de cozinha André Larsson, assim como os sabores tradicionais e algumas sugestões mais saudáveis.

Para a reabertura o Saraiva’s apresenta na ementa os clássicos de sempre, como é o caso do Bife à Saraiva’s (18,50 euros) e introduziu novas sugestões como o Escabeche de carapau, beterraba e raiz forte (6,50 euros), nas entradas. Já nos principais, destaque para o Bacalhau com batata, ovo e salsa (15,50 euros). O Bolo de aveia, parfait de morangos assados e limão (7,50 euros) é uma das sugestões que retiramos da carta de sobremesas.

Pasta de alho-francês, pão de folha e focaccia. créditos: Saraiva' s

Optando pelo menu do dia, o preço orça os 13,50 euros, com sopa, prato carne/peixe ou vegetariano, mais bebida a copo e café.

Saraiva’s Rua Engenheiro Canto Resende, nº3, Lisboa Horários: Almoços de segunda a sexta, jantares às sextas e brunch ao sábado, das 11h00 às 13h00 Contactos: tel. 213 404 010; e-mail geral@restaurantetagide.com

O restaurante mantém-se com o serviço de take away e a “Mesa do Chef”, uma mesa corrida em sala privada.