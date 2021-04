O “Está-se Bem em Casa”, serviço de entregas ao domicílio e take away da portuense Taberna Está-se Bem, criou para o Dia da mãe duas sugestões gastronómicas, num só menu, inspiradas por alguns dos seus pratos mais tradicionais.

Os menus do Está-se Bem são entregues em casa pré-cozinhados e embalados em vácuo, para serem finalizados em passos simples e rápidos. Não serão precisos mais de 15 minutos para que a refeição esteja pronta a servir e a partilhar em família, tal como se tivesse sido terminada pelo chefe de cozinha do restaurante.

A primeira sugestão recai na Vitela de Arouca assada. Para acompanhar há batatinhas assadas, arroz de forno e uma juliana de legumes. Antes disso, a entrada é feita com as empadas do “Está-se Bem em Casa”, desta vez, com uma novidade no recheio exclusivamente criado para o Dia da Mãe, a empada de sapateira (duas unidades) e um aveludado Creme de couve-flor. Para a sobremesa, uma receita que passou de geração em geração e faz as delícias dos mais gulosos, o Pudim da Avó Dulce.

A sugestão conta com o Bacalhau gratinado com camarões. Nas entradas, mantêm-se as empadas, e na sobremesa o pudim.

O menu tem um preço de 66,00 euros para duas pessoas e inclui a oferta de uma garrafa de vinho. Acessoriamente, existe um valor fixo de 20,00 euros por cada pessoa que se junte à refeição e pode também ser adicionado um cartão personalizado para quem esteja longe da Mãe, mas queira surpreendê-la com uma refeição levada a casa.

As encomendas no grande porto podem ser feitas até sábado, 1 de maio, às 12h00 e no resto do País até ao dia 29 de abril às 12h00.

Para encomendar, há que contactar o “Está-se Bem em Casa” através do número de telefone 913 2000 10 ou do e-mail emcasa@estasebem.com