De segunda a sexta-feira, o SUD Lisboa Terrazza apresenta uma seleção de pratos mediterrâneos com a assinatura do Chef Executivo Patrick Lefeuvre com ingredientes frescos, onde cada refeição é uma verdadeira celebração dos sabores da estação para encantar o paladar. O tradicional Bacalhau, com Grão de Bico, Ovo e Azeitona, sugestão de segunda-feira ou o Tornedó Charolês, Cremoso de Trufa, Presunto e Ovo, disponível às quintas feiras são apenas duas das combinações que prometem surpreender.

Menus de Natal especiais para grupos

Até ao dia 23 de dezembro, o restaurante disponibiliza menus de grupo para o Natal, ideais para celebrações de empresas e reuniões entre amigos. As opções incluem entradas como a Seleção de Queijos D.O.P. e a tradicional Saladinha de Polvo.

Entre os pratos principais, destacam-se o Bacalhau Assado com Broa de Milho e Alho, e a Caçarola de Pintada guisada com Cogumelos Selvagens. As propostas para as sobremesas recaem para os tradicionais Sonhos, o "SUDChocolate" e o Creme Brûlée de Baunilha.

Para o jantar de Natal, o menu destaca-se pelo requinte do Cocktail de Sapateira e Camarões ao Alhinho nas entradas, seguido pelo Filete de Robalo com Molho de Alho-Poró e Amêijoas ou o Medalhão de Novilho Grelhado, entre outras delícias. As sobremesas incluem o icónico Bolo Rainha e Sonhos, para terminar a refeição com o sabor autêntico das festas.