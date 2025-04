"Queremos proporcionar aos nossos clientes não apenas uma refeição, mas uma vivência marcante à mesa, com pratos que evocam as tradições e memórias tão características desta época do ano", acrescenta o chef, que, através de cada criação, procura enaltecer os melhores ingredientes sazonais.

Assim, e tendo em conta que a Páscoa é uma ocasião que convida à partilha e ao reencontro à volta da mesa, o SUD Lisboa Terrazza propõe uma experiência que cruza tradição, criatividade culinária e entretenimento.

Chef Patrick Lefeuvre Chef Patrick Lefeuvre créditos: Divulgação

Conheça as propostas gastronómicas do espaço que homenageiam as raízes da cozinha portuguesa e que vão deliciar os paladares mais exigentes.

Bacalhau à Lagareiro (disponível nos dias 18 a 20 de Abril)

Símbolo intemporal da celebração pascal e da riqueza da tradição culinária portuguesa, o Bacalhau à Lagareiro é aqui confecionado com mestria, mantendo a autenticidade dos sabores, com um toque de requinte que eleva a experiência a um novo patamar. Uma homenagem à Sexta-feira Santa servida com elegância.

Pá de Cabrito com Arroz de Forno (disponível nos dias 19 e 20 de abril)

Para o Domingo de Páscoa, o SUD Lisboa apresenta um prato de celebração que é perfeito para partilhar em família: a suculenta Pá de Cabrito, acompanhada de um arroz de forno aromático, reconfortante e cheio de sabor. Este prato é uma verdadeira manifestação de conforto, tradição e união, que irá tornar o este almoço um momento especial.

Sobremesas de assinatura

A experiência culmina com propostas de sobremesas de assinatura. Destaque para o delicado Crème Brûlée de Baunilha e Fava Tonka, acompanhado por frutos vermelhos e sorbet, numa criação que alia suavidade, frescura e um aroma distinto. Já a intensa Tarte de Chocolate Negro com Amendoim Torrado e Caramelo, servida com gelado de amendoim, oferece uma combinação exuberante de sabores para encerrar a refeição com requinte. A Arlette Mil Folhas, com a sua massa folhada caramelizada, creme diplomata de baunilha, toffee e noz pecan, surge como uma ode à elegância e à textura, proporcionando um final crocante e envolvente à experiência gastronómica.

Tarte de Chocolate Tarte de Chocolate créditos: Divulgação

SUD Lisboa Terrazza, mais do que um restaurante, um destino

Situado no coração de Belém, com uma vista panorâmica sobre o Tejo, o Cristo-Rei e a Ponte 25 de

Abril, o SUD Lisboa proporciona um ambiente agradável para quem quer viver a Páscoa com sofisticação.

Com um design elegante e acolhedor, que inclui uma esplanada encantadora, o espaço é ideal para um almoço em família, um encontro a dois ou uma reunião entre amigos.

A envolvência natural e a arquitetura harmoniosa conferem-lhe um charme singular.

Música ao vivo

Além da gastronomia de excelência, o SUD Lisboa Terrazza conta com entretenimento ao vivo. À semelhança da programação artística diária que caracteriza o espaço, estes momentos especiais fazem parte do seu ADN, onde a música e a vibração do ambiente elevam a experiência gastronómica a um patamar inesquecível.

Durante o fim de semana da Páscoa, o SUD Lisboa Terrazza contará com com atuações de músicos, performers e DJs que darão o tom perfeito à celebração.

Às sextas-feiras à noite, os clientes são convidados a viver uma experiência envolvente com o exclusivo dinner show - uma tradição semanal que, naturalmente, marcará também a noite da Sexta-feira Santa com a mesma animação e espetáculo.

SUD Lisboa Terrazza SUD Lisboa Terrazza créditos: Divulgação

SUD LISBOA Avenida Brasília, Pavilhão Poente, Lisboa Horário: Fecha à(s) 02:00 Contacto: Tel.: 211 592 700

Já no domingo de Páscoa, o almoço contará com um entretenimento com DJ violinista e performance especial pensada para todas as idades, tornando este momento ainda mais memorável.

As reservas são altamente recomendadas, dado o elevado interesse nesta época

festiva.