Bandas Sonoras que contam Histórias de Amor

O jantar temático "SUD Love Stories" promete uma experiência inesquecível, combinando a gastronomia de excelência, performances ao vivo e a magia das mais icónicas bandas sonoras de Hollywood. Estas músicas, que emocionaram o público no cinema, ganham uma nova dimensão com interpretações únicas, complementadas por bailarinos que recriam a paixão e a intensidade de cenas icónicas.

Este happening transcende um simples jantar, oferecendo uma imersão sensorial na nostalgia e no romantismo cinematográfico, tendo como cenário a deslumbrante vista do Rio Tejo e da Ponte 25 de Abril como pano de fundo. A escolha do repertório musical foi cuidadosamente elaborada para criar uma narrativa em que cada música reflete as diversas nuances do amor: paixão, cumplicidade e encantamento. A grandiosidade de temas como "Moon River" (Breakfast at Tiffany’s) e "I Will Always Love You" (The Bodyguard) ecoa na elegância do espaço e reforça a ligação emocional dos convidados à celebração.

Experiência Gastronómica de Assinatura

Sob a curadoria do Chef Executivo Patrick Lefeuvre, o menu exclusivo "SUD Love Stories" oferece uma experiência gastronómica que enaltece a elegância das mais épicas histórias de amor, capturando a essência do romantismo que define a noite de São Valentim no SUD Lisboa Terrazza. Cada prato foi cuidadosamente elaborado para oferecer uma experiência inesquecível, onde os sabores se unem ao requinte da noite.

O menu inclui vinhos selecionados, soft drinks e bar aberto das 23h00 às 2h00 (195€ por

pessoa).

Entrada: Uma elegante introdução com Carpaccio de Gamba Listada, delicadamente acompanhado por Espuma de Champanhe e um toque de Pimenta Rosa, que abre o paladar para a jornada que se segue;

Prato de Peixe: A riqueza do Peixe Galo Noisette perfeitamente equilibrada com o Arroz Cremoso de Ostras, evocando a frescura e os sabores do mar;

Limpa Palato: Um refrescante Granizado Cítrico, que prepara os sentidos para a próxima etapa com leveza e frescura;

Prato de Carne: O sublime Medalhão de Vitela Corado, acompanhado de Topinambur, Cogumelos e a luxuosa Trufa Melanosporum, proporciona um momento de absoluta rendição aos prazeres do paladar;

Sobremesa: Para encerrar esta experiência, um sofisticado Parfait Glacée de Bergamota, harmonizado com Sorvete de Morango, garante um final doce e memorável.