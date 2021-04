É com vista sobre o oceano Atlântico e Baía de Cascais que se faz o brunch no InterContinental Cascais-Estoril, servido no Villa Atlântico, com uma variedade de opções como ovos (mexidos, escalfados, Benedict, omeletes), bacon, salsichas, cogumelos salteados, panquecas, iogurte com granola, fruta, sumos naturais, smoothies, entre outros.

Brunch que se serve entre as 10h00 e as 13h00 do dia 2 de maio, com o preço de 45,00 euros por pessoa, com estacionamento incluído.

Para um fim de semana completo e recheado de boas emoções, o InterContinental Cascais-Estoril dispõe de um programa de alojamento que inclui estada, almoço ou jantar de Dia da Mãe, pequeno-almoço e estacionamento, a partir de 288,00 euros para duas pessoas.

créditos: InterContinental Cascais-Estoril

Para os hóspedes do hotel, o Bago du Vin planeou um almoço ou jantar especial, servido no quarto, onde “Partilhar é Cuidar”. O cardápio, desenhado especialmente para o Dia da Mãe, começa com Tacos de Conchinita Pibil, Ovos Rotos com Presunto Montelhano e Tártaro de Atum para partilhar com quem mais ama. Como prato principal, é sugerido um Couscous de especiarias, frutos secos, Salmão e Citrinos, seguido pelos “Doces de Partilha”: Pudim abade Priscos e Mousse de Queijo Chévre.

O almoço ou jantar, que inclui pairing de vinho, orça os 49,00 euros por pessoa. O hotel ainda dá a possibilidade de comprar os vouchers destas ofertas, que poderão ser utilizados até ao final do ano.

As reservas podem ser realizadas através do telefone 218291100 ou e-mail liset.reservations@ihg.com