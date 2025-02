Este domingo, 2 de fevereiro, o Brunch do InterContinental Cascais-Estoril regressa para celebrar o Ano Novo Lunar. Com um menu focado na culinária chinesa, é uma oportunidade para reunir amigos e família à mesa.

Com vista sobre o Atlântico, desde as entradas às sobremesas, o menu apresenta pratos tradicionais chineses.

Entre as opções de entrada, encontram-se a Salada de Polvo com Vinagrete de Limão, Dim Sums e Spring Rolls de Legumes com Molho Agridoce. Nos pratos principais, há Carne de Vaca com Molho de Ostras, Arroz Xau Xau e Chow Mein de Legumes. Para sobremesa, as opções incluem Brownie de Chocolate, Abacaxi Caramelizado, Banana Frita e Bolinhos da Sorte.

O Brunch do Ano Novo Lunar no InterContinental Cascais-Estoril custa 65€ por pessoa, incluindo águas, chás, cafés e sumos naturais. Estará disponível entre as 13h00 e as 15h30.