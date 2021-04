Composto por Salada de camarão e manga como entrada, Peito de frango em tagliatelle com bacon e molho de mostarda e mel e, para sobremesa, Suspiros com morangos, chantilly e limão, o menu especial de almoço para o Dia da Mãe nos hotéis Vila Galé, o preço é de 18,00 euros por pessoa.

O Vila Galé Ópera bem como o Vila Galé Porto Ribeira (Porto) têm ainda para take away o pequeno-almoço de hotel, que também pode ser uma sugestão para começar bem o dia em que se celebram todas as mães. Outra ideia é optar pelo brunch de domingo, também em take away, disponível no Vila Galé Porto Ribeira (Porto), Vila Galé Ópera (Lisboa) e o Vila Galé Ampalius (Vilamoura). As encomendas devem ser feitas no dia anterior até às 22h00, por telefone ou através do site da Vila Galé.

Entretanto, as encomendas para almoço devem ser feitas até às 22h00 do dia anterior e até às 12h00 do próprio dia, no caso do jantar, através do telemóveis 961 779 002/961 710 255 ou do e-mails opera.reservas2@vilagale.com e evora.reservas2@vilgale.com

As refeições podem ser levantadas no hotel Vila Galé Ópera (Lisboa) e Vila Galé Évora entre as 12h00 e as 22h00.

Também os Satsanga Spa & Wellness propõem o “Tratamento da Rainha”, que inclui uma massagem aromática e uma hidratação facial (50 minutos, 65,00 euros).

Outra sugestão de prenda são os vouchers Vila Galé, entre eles os Bronze (75,00 euros), Prata (100,00 euros), Ouro (150,00 euros) e Platina (200,00 euros) que incluem uma noite para duas pessoas com pequeno-almoço num dos 37 hotéis Vila Galé, variando o calendário de utilização.