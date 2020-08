Basta sorrir para ser mais feliz e até um sorriso amarelo o fará sentir-se melhor. A tese é defendida por uma nova investigação levada a cabo na University of South Australia, em Adelaide, na Austrália, tornada pública pela publicação especializada Experimental Psychology. "Se os seus músculos lhe indicarem que está feliz, terá tendência a ver o mundo que o rodeia numa perspetiva mais positva", garante Fernando Marolejo-Ramos, especialista em conhecimento humano e artificial, um dos autores do trabalho científico.

Não é o único. Há estudos que comprovam que as pessoas felizes são mais produtivas, têm casamentos mais longos, mais amigos, revelam níveis mais baixos de stresse e sentem menos dor. São, ainda, mais criativas, ativas, autoconfiantes e controladas, possuem uma maior capacidade de adaptação e vivem mais. A boa notícia é que a felicidade não se sustenta apenas em parâmetros de riqueza, saúde e educação. Ela radica também em atitudes perante a vida. E sobre isso qualquer um de nós pode atuar.

As dúvidas de sempre

Nada mais natural que andarmos todos obcecados com a felicidade, garante Daniel Nettle, professor de psicologia na Universidade de Newcastle e autor do livro "Happiness: The science behind your smile". "É inevitável. Fomos naturalmente programados para procurarmos um ambiente óptimo para vivermos e tendemos a usar a felicidade como indicador", garante. Seria eu mais feliz se fizesse isto ou fosse para ali ou tivesse aquele tipo de relação? São muitas as vezes em que enfrentamos esta dúvida.

Bem vistas as coisas, as dúvidas em torno do tema não são de agora, como demonstra o testemunho de Nicholas White, professor de filosofia na Universidade da Califórnia, autor do livro "A brief history of happiness". Quando lhe perguntámos o que mudou na busca da felicidade desde o tempo de Platão, a resposta foi perentória. "Os filósofos gregos tendiam a acreditar que estabelecemos, desde uma idade precoce, um conceito definitivo, estático, de felicidade a que depois se tentava corresponder. Inversamente, hoje acreditamos que o nosso conceito é dinâmico. Evolui ao longo do tempo, muda no decurso da nossa vida", refere.

Platão ou Sócrates também estavam longe de imaginar que a felicidade é em boa parte, cerca de 50%, determinada pelos nossos genes, capazes de influenciar aspetos fulcrais como a nossa mestria em lidar com o stresse. Significará isso que estamos programados para sermos felizes ou infelizes? Longe disso! A maioria dos investigadores que estudaram o assunto ao longo das últimas décadas acredita que cada um de nós possui, intrinsecamente, um determinado nível de felicidade que pode ser dilatado ou encolhido.

A(s) essência(s) da felicidade

Martin Seligman, ex-presidente da American Psychological Association e o grande propulsor da psicologia positiva, é exatamente um dos maiores defensores da ideia de que está ao nosso alcance esticar, de forma consistente, o bem-estar. No seu site, explica que a felicidade está segmentada em três domínios cientificamente mensuráveis e sobre os quais podemos (e devemos) arquitetar a nossa vida:

- O primeiro, "The pleasent life", é o mais frágil de todos. Trata-se de uma fatia de felicidade assente na vivência do máximo de emoções positivas possíveis.

- O segundo domínio, "The engaged life", pressupõe a descoberta das nossas forças, talentos e virtudes, assim como o empenho em áreas como o trabalho, as relações sociais e os afetos.

- O terceiro, "The meaningful life", prende-se com a capacidade para nos entregarmos e servirmos algo que acreditamos ser superior a nós mesmos.

O segredo de uma vida genuinamente feliz, Martin defende Seligman, encontra-se exatamente na nossa habilidade de conjugarmos cada um destes pilares e de adotarmos estratégias tão simples como recordar à noite três acontecimentos positivos que nos aconteceram durante o dia. Se o fizer, para além de estar a exercitar o cérebro, tenderá a adormecer com memórias prazerosas, daquelas que vai gostar de guardar para mais tarde recordar, assegura o reputado especialista norte-americano, nascido em 1942.

O perfil das pessoas felizes

A essência da felicidade também se descobre olhando para os outros e seguindo o seu exemplo. O que podemos nós aprender com os felizes? Segundo os cientistas que passaram as últimas décadas a debruçar-se sobre o assunto, podemos aprender e muito. Antes de mais, a importância de cultivar um elevado grau de envolvimento com os outros e a capacidade de se autoavaliarem sem caírem na tentação de se compararem compulsivamente com quem está ao lado são duas realidades que (n)os influenciam.