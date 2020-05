"Descontrai e começa a associar livremente ideias, frases... Quando sinto que estou nesse ponto, desligo o jogo e escrevo. Muitas vezes, as ideias surgem-me por associação. Isto acontece no meio de tarefas como lavar loiça, arrumar, guiar ou meditar. Mais tarde, de forma umas vezes rudimentar e de outras elaborada, faço um esquema com um lápis. Só depois escrevo. Posteriormente, começa o verdadeiro trabalho, que é rever, modificar, voltar atrás e por aí fora...", refere.

3. Arranje um hobby

Demasiado tempo a fazer as mesmas coisas, muitas delas rotinas há muito enraízadas, tolda o pensamento e limita a ação criativa. "Os hobbies são estimulantes e, como o cérebro tende a generalizar, tanto as boas como as más práticas, dão-nos maior capacidade de ser mais criativos, seja na nossa profissão ou na forma como aproveitamos a reforma", refere Margarida Fonseca Santos, que defende a adoção de um hobby para diversificar os interesses.

4. Passeie e visite espaços museológicos e culturais

Demasiado tempo em casa limita horizontes. "Eu inspiro-me tanto em museus como no YouTube", revela Pedro Tochas. O comediante, especialista em stand up comedy, faz também palestras motivacionais em empresas. Quando o elogiam, referindo que tudo o que ele diz e faz em cima do palco tem piada, ele reage de imediato. "Eu respondo que aquilo é o que as pessoas veem depois de eu andar semanas a trabalhar naquilo", conta o humorista.

"Há que escavar muito, ter muitas ideias, até aparecer uma pepita", sublinha. "Uma das coisas que mais me estimula é ver museus de arte contemporânea, também viajo muito e vejo muitos espetáculos mas até a navegar no YouTube temos informação estimulante", refere. "Começa-se por um vídeo que nos mandaram e acaba-se a ver algo sobre a reprodução de pandas", desabafa. "O mundo está cheio de coisas incríveis», considera mesmo Pedro Tochas, que desvenda um segredo. "Quando tenho um espetáculo para preparar, passo algum tempo a recolher material", prossegue.

"Se há algo me chama a atenção durante o jogging, anoto no telefone. Depois, decido um tema e vou pensando naquilo durante semanas, tendo ideias sem me preocupar se são boas. Fazer a primeira versão é o que requer mais coragem. O escritor Ernest Hemingway dizia que o primeiro rascunho é, quase sempre, uma porcaria. Não podemos ter medo. Eu apresento as ideias mesmo inacabadas para ter feedback e vou melhorando a partir daí», esclarece.

5. Exerça a capacidade de deslumbramento

Liberte-se das ideias pré-concebidas e olhe (mais) em seu redor. "O mundo é como um museu de arte contemporânea, tem coisas que não lembram ao diabo. Para criar, eu tenho de estar permanentemente aberto, como uma esponja, a absorver estímulos de fora. Isto ocorre 24 horas por dia. É uma forma de estar curiosa e atenta. Como comediante, o meu material é o mundo e o combustível das ideias é a vida", acrescenta ainda o humorista Pedro Tochas.

Texto: Bárbara Bettencourt e Luis Batista Gonçalves com Vítor Rodrigues (psicólogo e psicoterapeuta), Anita Silva (clown care e CEO da Team Mais), Margarida Fonseca Santos (escritora) e Pedro Tochas (comediante)