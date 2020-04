"Há estudos que provam que a criatividade das crianças tem vindo a diminuir nas últimas décadas", sublinha. As muitas horas passadas em frente aos ecrãs das televisões, dos tablets e dos computadores, a ver conteúdos e a jogar. "As crianças têm vindo a tornar-se menos expressivas emocionalmente, menos faladoras, menos engraçadas, com menos imaginação, perdendo a capacidade para ver a realidade de diferentes ângulos", acrescenta ainda.

O medo de errar

Tradicionalmente, as crianças arriscam, experimentam, porque não têm receio que lhes apontem o dedo por uma falha ou um erro qualquer. Precisamente aquilo que impede os adultos de tentarem algo novo. Porém, Sir Ken Robinson sublinha que "se não estivermos preparados para errar, nunca conseguiremos nada de original". Isto é um problema porque, a criatividade é nada mais do que o "processo de gerar ideias originais e com valor", diz.

Um processo "que surge através da interação de diferentes formas de ver as coisas", como faz questão de sublinhar. Logo, implica que o indivíduo se exponha e que revele as suas ideias, nem sempre criativas. Já dizia Pablo Picasso, artista espanhol que viveu no século XX e que foi pintor, escultor, ceramista, desenhador de palcos e poeta, que "todas as crianças nascem artistas, a dificuldade está em continuar a sê-lo quando crescem".

A relativa importância das matérias

A arquiteta Sara Antunes afirma que, em Portugal, vigora, ainda atualmente, uma hierarquização das disciplinas curriculares. "A parte mais criativa, que tem a ver com as expressões artísticas, é pouco valorizada", considera a especialista, que faz ainda uma outra crítica. "Acho que é um ensino muito limitativo em termos criativos. As escolas deviam dar menos coisas para decorar", refere ainda. Só pode haver criatividade quando houver liberdade.

Clementina Almeida acrescenta que nem os pais nem a escola deviam distinguir entre "disciplinas de primeira como o português e a matemática e de segunda como a música e a expressão plástica", como muitas vezes sucede. Essa tendência irá continuar se não mudarmos o sistema educativo e a mentalidade vigente, de tal modo enraizada que também afeta a forma como vemos as artes. Há artes que nem sequer chegam a ser ensinadas.

"A pintura e a música têm, normalmente, mais importância nas escolas do que o teatro e a dança. Penso que a matemática é muito importante, mas a dança também o é", comenta também Sir Ken Robinson. Através da dança as crianças aprendem a expressar os seus sentimentos e divertem-se. Um relatório da Unicef, publicado em meados da década de 2010, também defende que "a família deve estimular a criança a criar e valorizar o que ela faz".