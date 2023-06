A Control, marca de brinquedos sexuais, geles e preservativos, apresentou recentemente no hotel Rio do Prado, em Óbidos, Portugal, a sua nova coleção de sex toys, intitulada "Soul Vibes", criada e inspirada na mulher contemporânea, livre e empoderada.

O SAPO Lifestyle esteve no lançamento da gama que inclui três vibradores em silicone super soft. "É muito mais do que uma nova forma de desejo e satisfação: representa feminilidade, autenticidade, irreverência e liberdade. Porque todas as mulheres merecem a nossa nova gama, que lhes permite aprofundarem quem são numa busca pelo autoconhecimento, sozinhas ou acompanhadas", refere Patrícia Nunes Coelho, Marketing Manager da marca em Portugal.

A pandemia da COVID-19 aumentou na população o desejo da procura de sensações de conforto e bem-estar. "As pessoas tornaram-se mais exigentes. Esta necessidade de procura justifica termos um produto que responde às necessidades crescentes das pessoas", diz a responsável.

Sim, mulheres e homens. A nova gama de três vibradores - que já vamos conhecer ao pormenor - foi pensada na mulher, mas pode ser usada a dois, com o parceiro ou a parceira sexual. "Estes vibradores foram desenhados a pensar no prazer e bem-estar da mulher, mas podem perfeitamente ser usados como um brinquedo sexual do casal", sugere Patrícia Nunes Coelho.

O benefício dos vibradores para a saúde das mulheres é conhecido há vários anos. Um estudo baseado numa amostra de mulheres de diferentes faixas etárias mostrou há mais de uma década a relação entre a utilização do vibrador e a melhoria da vida sexual das mulher, ao mesmo tempo que demonstrou que a sua utilização tende a estar associada a comportamentos saudáveis e ao aumento da cumplicidade entre o casal.

"Ter saúde sexual não é só a ausência de uma patologia", diz Vânia Beliz, psicóloga e sexóloga. "O facto de eu ter saúde sexual não está dependente apenas da presença ou não de disfunções sexuais", esclarece. "Se eu não estiver bem com o meu corpo, identidade, emoções e com o meu todo, eu não vou estar bem com a minha sexualidade. As pessoas não são só um corpo, são também uma esfera emocional que sente e pensa", refere.

"A sexualidade é parte integrante da vida de cada individuo, contribuindo para o seu equilíbrio físico e psicológico. É uma maneira de comunicarmos connosco e com os outros, o que impacta diretamente o modo como nos sentimos e expressamos. Cuidar da nossa saúde sexual, conhecer o nosso próprio corpo, conhecer e respeitar os limites dos outros, é também cuidar da nossa saúde mental", afirma a sexóloga.

A saúde sexual correlaciona-se significativamente com a saúde mental, de tal forma que o aumento das vivências em sexualidade reduzem os sintomas de diversos transtornos mentais, como o humor depressivo-ansioso.

A nova gama da marca, composta por três brinquedos sexuais, é produzida com silicone hipoalergénico e biocompatível, possuindo inúmeras particularidades que permitem mergulhar num sonho de deleitamento e autodescoberta, no qual o desejo, a emoção e a alegria são os ingredientes principais.

As três novidades

Para quem procura ficar com a cabeça a andar à roda, o vibrador íntimo All Night Long é o ideal. Com uma cabeça rotativa, toque macio e de alta qualidade, tem uma bateria de longa duração e um formato que permite à mulher autoconhecer-se com sofisticação.

Com 21,4 cm e 12 horas de autonomia, este vibrador possui cabeça rotativa e vibratória e é composto por silicone hipoalergénico de dupla camada, de toque mais macio e suave, sendo biocompatível com as partes mais íntimas. Está a venda por um PVPR de 109 euros.

Para aquecer o clima, a gama apresenta o Light My Fire - um estimulador íntimo à prova de água, com aquecimento e 6 velocidades de vibração.

E porque os sex toys não pretendem substituir os parceiros mas sim complementá-los, o Light My Fire é especialmente projetado para o uso em casal, permitindo aumentar a intimidade e exploração do desejo em conjunto.

Tem uma bateria de lítio magnético recarregável com 15 horas de autonomia e extrema flexibilidade de utilização. Além disso, é ergonómico, suave para a pele e sem ftalatos. Está a venda por um PVPR de 89 euros.

Para uma dose dupla de prazer, a marca sugere o With or Without You - um estimulador interno e externo, com um braço flexível e uma cabeça giratória. Para além disso, este vibrador conta com 6 velocidades.

Tem uma bateria de lítio recarregável com 6 horas de autonomia e 6 velocidades. É amigo da pele, livre de ftalatos e também é submersível. Está a venda por um PVPR de 119 euros.

Toda a gama Soul Vibes já está à venda no site da marca. A marca pretende ainda lançar um quarto brinquedo sexual este ano - o Clit Tok. Trata-se de um dispositivo indicado para a estimulação do clitóris, que se adapta perfeitamente à vulva e que acaricia as zonas erógenas com vibrações, impulsos e uma pequena esfera vibratória com níveis de prazer ajustáveis.