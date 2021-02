São muito comuns nos meses mais frios mas, com alguns cuidados, podem ser evitadas. A única forma totalmente segura de não ser contagiado é não ter qualquer contacto com pessoas infetadas, complementando esse gesto preventivo com lavagens e desinfeções frequentes das mãos. Existem, no entanto, inovadoras formas alternativas de afastar constipações, como recomendam inúmeros médicos e outros profissionais de saúde um pouco por todo o mundo, como pode ver de seguida. Escolha as que mais lhe convêm.